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Dünya

Etiyopya, kuzeydeki isyancıları 'son kez' teslim olmaya çağırdı

Etiyopya, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ve müttefiklerine "son kez" teslim olun çağrısında bulundu.

Tufan Aktaş   | 19.03.2021
Etiyopya, kuzeydeki isyancıları 'son kez' teslim olmaya çağırdı

İstanbul

Etiyopya Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, üst düzey Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) askerleri ve siyasetçilerinin güvenlik güçlerine teslim olmaları istendi.

Teslim olanların ağır ceza almaktan kurtulacağına işaret edilen açıklamada, böylelikle Tigray halkının yaşadığı zorlukların da son bulacağı ifade edildi.

Bunun isyancılara son uyarı olduğu vurgulanan açıklamada ayrıca yerlerini terk eden halka evlerine ve köylerine geri dönmeleri çağrısı yapıldı.

Yaklaşık 30 yıl boyunca TPLF'nin yönettiği eyalette son 4 ayda yerinden olanların sayısı 700 bini geçerken Sudan'a kaçanların sayısı da 75 bini aştı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, iktidara geldiği 2018'den beri gerginlik yaşadığı ülkenin kuzeyindeki Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı Kasım 2020'de askeri operasyon başlatmıştı.

Etiyopya, Tigray operasyonunda 19 Kasım 2020'de Aksum şehrine girmiş, 28 Kasım 2020'de ise eyaletin başkenti Mekelle'yi ele geçirmişti.

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