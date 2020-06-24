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Dünya, Koronavirüs

Esvatini'de artan Kovid-19 vakaları sonrası alkol yasaklandı

Afrika'nın güneyindeki Esvatini Krallığı, Kovid-19 vakalarındaki artış sonrası her türlü alkollü içecek satışını yasakladığını duyurdu.

Tufan Aktaş   | 24.06.2020
Esvatini'de artan Kovid-19 vakaları sonrası alkol yasaklandı

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Esvatini Başbakanı Ambrose Mandvulo Dlamini, Twitter'den yaptığı açıklamada, 1 Temmuz itibarıyla içki satışının iki ay boyunca durdurulduğunu bildirdi.

Son iki hafta içinde talihsiz şekilde pozitif yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış görüldüğünü belirten Başbakan Dlamini, alkolün virüsün yayılmasının başlıca nedenlerinden biri olduğunu savundu.

Dlamini, daha önce hafifletilen tedbirleri gözden geçirmek zorunda kalacaklarını kaydetti.

Esvatini'de şimdiye kadar 674 vaka görüldü

Kıtada en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü Güney Afrika'nın komşusu olan Esvatini'de şimdiye kadar 674 vaka ve 7 ölüm görüldü.

Güney Afrika'da da daha önce benzer bir uygulamaya gidilmiş, alkollü içecek satışı 9 hafta boyunca durdurulmuştu.

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