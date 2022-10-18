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Dünya

Estonya parlamentosu Rusya'yı 'terörist devlet' ilan etti

Estonya parlamentosu (Riigikogu) Rusya'yı "terörist devlet" olarak niteledi.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 18.10.2022
Estonya parlamentosu Rusya'yı 'terörist devlet' ilan etti

Ankara

Politico internet sitesinde yer alan habere göre parlamentodan yapılan açıklamada, "Estonya Parlamentosu, Ukrayna Parlamentosu ve uluslararası kuruluşların yaptığı çağrıya destek vererek Rus rejimini, eylemlerinin ortaklaşa püskürtülmesi gereken terörist rejimi ve Rusya Federasyonu'nu, terörizmin sponsoru devlet olarak ilan ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, uluslararası toplumun da benzer kararlar alması için çağrıda bulunuldu.

Böylelikle, Litvanya ve Letonya'nın ardından Estonya, Rusya'yı terör devleti ilan eden üçüncü Baltık parlamentosu oldu.

Parlamentoda oylamaya sunulan karar tasarısına 101 milletvekilinden 88'i destek verirken, 10 milletvekili oylamaya katılmadı ve 3 milletvekili çekimser kaldı.

Estonya, Litvanya ve Letonya dün, Avrupa Birliği (AB) ve uluslararası ortaklarla Ukrayna'ya destek için özel mahkeme kurulması çağrısı yapmıştı.

Litvanya Dışişleri Bakanlığınca ortak bildiri yayımlanmış, mahkemenin, Rusya'nın saldırılarını araştırması, mevcut yargı boşluğunu doldurması ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı hesap verebilirliğini sağlaması istenmişti.

BM Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna bölgelerini yasa dışı ilhakını kınayan kararı kabul etmişti

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 13 Ekim'de, Rusya'nın Ukrayna bölgelerini yasa dışı ilhakını kınayan kararı 143 ülkenin oyuyla kabul etmişti.

193 üyeli Genel Kurul'da yapılan oylama, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'u ilhak etmek için düzenlediği "yasa dışı" referandumları görüşmek üzere 10 Ekim'de acil oturum düzenlemesinin ardından gelmişti.

Oylamada, 143 ülke Rusya'nın hamlesinin kınanması yönünde oy kullanırken, aralarında Rusya, Venezuela, Kuzey Kore, Belarus ve Suriye'nin de bulunduğu 5 ülke karara karşı oy kullanmış, Çin ve Hindistan'ın aralarında olduğu 33 ülke ise çekimser kalmıştı.

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