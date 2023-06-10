Dolar
23.67
Euro
25.54
Altın
1,948.87
ETH/USDT
1,743.00
BTC/USDT
25,995.00
BIST 100
5,429.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Eski İngiltere Başbakanı Johnson, milletvekilliğinden istifa etti

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid-19 salgını döneminde Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da düzenlenen partilerle ilgili hazırlanan rapor yayımlanmadan önce milletvekilliğinden istifa etti.

Zuhal Demirci  | 10.06.2023 - Güncelleme : 10.06.2023
Eski İngiltere Başbakanı Johnson, milletvekilliğinden istifa etti

İngiltere

Johnson, Ayrıcalıklar Komitesi'nin, İngiliz parlamentosunu partiler konusunda "kasıtlı veya sorumsuzca" yanıltıp yanıltmadığına ilişkin soruşturma raporu yayımlanmadan önce "derhal" milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Rapor henüz yayınlanmadı ancak Johnson'ın raporun bir kopyasını aldığı biliniyor.

Eski Başbakan Johnson, istifa mektubunda, iktidardaki Muhafazakar Parti üyesi olarak temsil ettiği Uxbridge ve South Ruislip seçim bölgesi milletvekilliğinden ayrıldığını açıkladı.

Johnson, mektubunda, "Ayrıcalıklar Komitesi'nden aldığım bir mektupta, beni parlamentodan uzaklaştırmak için aleyhimdeki davaları kullanmaya kararlı olduklarını açıkça belirttiler." ifadesini kullandı.

Seçim bölgesinden ayrılacağı için çok üzgün olduğunu dile getiren Johnson, hem belediye başkanı hem de milletvekili olarak seçmenlerine hizmet etmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu kaydetti.

Johnson, komitenin, parlamentoyu "kasıtlı veya sorumsuzca yanlış yönlendirdiğime dair hala en ufak bir kanıt sunmadığını" öne sürdü.

Öte yandan, Boris Johnson, başından beri komitenin amacının, gerçekler ne olursa olsun kendisini suçlu bulmak olduğunu iddia etti.

Tepki çeken partiler

İngiltere'de polis, 2020 ve 2021'de Kovid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği öne sürülen 12 olayla ilgili haberlerin ardından geçen sene başında soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında Johnson'a kendi doğum günü partisine katılmaktan para cezası verilmişti.

Dönemin Başbakanı Johnson, Kovid-19 kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle aldığı para cezasının ardından 12 Mayıs'ta özür dilemiş ancak görevinden istifa etmeyeceğini açıklamıştı.

Polis soruşturmasının ardından kıdemli müsteşar Sue Gray de partilerle ilgili raporunu yayımlamıştı. Raporda, Kovid-19 kısıtlamalarının sürdüğü dönemde Başbakanlıkta düzenlenen partilerin çoğunda kuralların ihlal edildiği, temizlik ve güvenlik personelinin de "kabul edilemez" bir muameleyle karşı karşıya kaldığı bildirilmişti.

Raporda, o dönem Başbakanlıkta yapılan birçok etkinliğin düzenlenmesine izin verilmemesi gerektiğine işaret edilerek, endişelerini dile getiren personele de saygı gösterilmediği kaydedilmişti.

Johnson, 21 Mart'ta yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını sırasında Başbakanlıkta karantina kurallarını ihlal eden partilere katılımıyla ilgili parlamentoyu yanılttığını kabul etmiş, ancak bunu "kasıtlı" yapmadığını savunmuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişindeki zincirleme trafik kazasında 7 araçta hasar oluştu
Türkiye'den Kuveyt'e milli SİHA Bayraktar TB2 ihracatı
Mali suçlara yönelik "Paravan" operasyonu kapsamında Gaziantep'te 37 gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda 'Türk dünyasının asrı' olacaktır
Başkentte etkili olan sağanak, Yenimahalle'de hayatı olumsuz etkiledi

Benzer haberler

İngiltere'nin Nottingham kentinde 3 kişi ölü bulundu, 1 kişi gözaltına alındı

İngiltere'nin Nottingham kentinde 3 kişi ölü bulundu, 1 kişi gözaltına alındı

Kovid-19 virüsünün laboratuvarda tasarlandığı iddiasına Çin’den yanıt gelmedi

Kovid-19 geçiren milyonlarca kişinin koku duyusu geri gelmedi

Kovid-19 geçiren milyonlarca kişinin koku duyusu geri gelmedi

Kovid-19 geçiren milyonlarca kişinin koku duyusu geri gelmedi
İngiltere, uzay temelli güneş enerjisi projeleri için 4,3 milyon sterlin fon sağlayacak

İngiltere, uzay temelli güneş enerjisi projeleri için 4,3 milyon sterlin fon sağlayacak
İngiliz askerler geçinmek için gıda bankalarından alışveriş yapıyor

İngiliz askerler geçinmek için gıda bankalarından alışveriş yapıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet