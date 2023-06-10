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Dünya, Ekonomi

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 arttı.

Ebru Şengül Cevrioğlu  | 10.06.2023 - Güncelleme : 10.06.2023
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Ankara

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 3-9 Haziran haftasında önceki haftaya göre 1 artarak 556'ya yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 24 azaldı.

Perşembe gününü 75,96 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 74,79 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 70,17 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili perşembe gününü 71,29 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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