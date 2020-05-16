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Ekonomi

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azalmaya devam ediyor

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta da 34 adet azalarak 9 hafta üst üste düşüş gösterdi.

Övünç Kutlu   | 16.05.2020
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azalmaya devam ediyor

Ankara

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 9-15 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 34 adet azalarak 258’e geriledi ve Temmuz 2009'dan bu yanaki en düşük seviyeye geldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 9 hafta üst üste düşüş gösterirken, bu süre içinde toplam 425 adet azalmış oldu.

Perşembe günü 31,13 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 32,50 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 29,43 dolar düzeyinde kapattı. WTI perşembe gününü 27,56 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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