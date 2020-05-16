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Ekonomi

BDDK'dan Vera Varlık Yönetim AŞ'nin faaliyet iznine iptal kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca, Vera Varlık Yönetim AŞ'nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verildi.

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 16.05.2020
BDDK'dan Vera Varlık Yönetim AŞ'nin faaliyet iznine iptal kararı

İstanbul

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), Vera Varlık Yönetim AŞ'nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verildi.

BDDK'nın bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, Vera Varlık Yönetim AŞ'nin tüm hak, alacak, borç ve yükümlükleriyle Boğaziçi Varlık Yönetimi AŞ'ye devir olması sebebiyle, Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında şirketin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verildi.

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