Dolar
13.85
Euro
15.66
Altın
1,788.66
ETH/USDT
3,440.00
BTC/USDT
43,157.00
BIST 100
2,007.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Eski ABD Başkanı Carter: Demokrasimiz için korkuyorum

Islam Doğru   | 06.01.2022
Eski ABD Başkanı Carter: Demokrasimiz için korkuyorum

New York

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter, 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınının yıl dönümünde, ülkedeki zehirli kutuplaşmanın demokrasiyi tehdit ettiğini belirtti.

ABD'nin 39. Başkanı Carter, New York Times için kaleme aldığı "Demokrasimiz için korkuyorum" başlıklı makalede, ülkenin uçurumun eşiğinde olduğu uyarısında bulundu.

Carter, bir yıl önce, "vicdansız politikacılar" tarafından yönlendirilen şiddetli bir kalabalığın, Kongre'yi basıp iktidarın demokratik transferini engellemeyi neredeyse başardığı değerlendirmesinde bulunarak, "Bu ayaklanma, demokrasimizi tehdit eden zehirli kutuplaşmaya karşı ulusu şok etti." ifadesini kullandı.

Baskından bir yıl sonra bile, "seçimlerin çalındığı" yalanını destekleyenlerin bir siyasi partiyi ele geçirdiğini ve seçim sisteminde güvensizlik yarattığını kaydeden Carter, "Bu güçler, Amerikalıları birbirine düşürmek için amansız dezenformasyon yoluyla güç ve etki uyguluyor." yorumunu yaptı.

Carter, söz konusu güçlerin kazanma hırsının ABD'nin güvenliğini ve demokrasinin temellerini çökertmekle tehdit ettiğini vurgulayarak, "Şimdi, küresel olarak başarmak için çok mücadele ettiğimiz, kendi güçlerini büyütmekten başka bir şey istemeyen güçlü politikacılar tarafından engellenmeyen özgür, adil seçim hakkının içeride tehlikeli bir şekilde kırılgan hale geldiğinden korkuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

97 yaşındaki Carter, makalesini şöyle noktaladı:

“Büyük ulusumuz şimdi genişleyen bir uçurumun eşiğinde. Derhal harekete geçilmezse, gerçek bir iç çatışma ve değerli demokrasimizi kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. Amerikalılar farklılıkları bir kenara bırakmalı ve çok geç olmadan birlikte çalışmalı."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avusturya’da Omicron varyantı nedeniyle dışarıda maske kullanma zorunluluğu getirildi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 832 bin 148'e çıktı
Omicron'a yakalanan yaşlı ve aşılanmamış kişiler daha çok risk altında
İtalya'dan Hindistan'a giden uçaktaki 179 yolcudan 125'inde Kovid-19'a rastlandı
Fransa'da doktorlar Kovid-19 aşısından korkan çocukları akülü arabayla ikna etti

Benzer haberler

Eski ABD Başkanı Carter: Demokrasimiz için korkuyorum

Eski ABD Başkanı Carter: Demokrasimiz için korkuyorum

Trump, Kongre baskını konuşmasında kendisine yüklenen Biden'ı eleştirdi

ABD yakın tarihine damga vuran 6 Ocak Kongre baskınının üzerinden bir yıl geçti

Beyaz Saray: Biden yarınki konuşmasında Trump'ın Kongre baskınındaki rolüne değinecek

Beyaz Saray: Biden yarınki konuşmasında Trump'ın Kongre baskınındaki rolüne değinecek
Anket: ABD'lilerin yüzde 57'si, Kongre baskınının tekrarlanmasından endişeli

Anket: ABD'lilerin yüzde 57'si, Kongre baskınının tekrarlanmasından endişeli