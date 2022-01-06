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Dünya

Çin Devlet Başkanı Şi'den 'savaş kazanabilecek seçkin ordu yaratma' çağrısı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ileri teknolojiye dayalı askeri eğitimle, "savaş kazanabilecek seçkin bir ordu yaratma" çağrısı yaptı.

Emre Aytekin   | 06.01.2022
Çin Devlet Başkanı Şi'den 'savaş kazanabilecek seçkin ordu yaratma' çağrısı

Pekin

Şinhua ajansının haberine göre, aynı zamanda Merkezi Askeri Komisyon Başkanı olan Şi, yeni yılda Çin Halk Kurtuluş Ordusuna verdiği ilk yazılı emirde, ulusal güvenliğin ve harp koşullarının değişen manzarasının etkin şekilde kavranmasının önemine dikkati çekti.

Silahlı kuvvetlerin, teknolojinin, savaş sahasının ve rakiplerin evrimini yakından izlemesi gerektiğini kaydeden Şi, savaş kazanabilecek seçkin bir ordu yaratılması için eğitim ile operasyon pratiğinin daha iyi birleştirilmesi, teknoloji kullanımının arttırılması gerektiğini vurguladı.

Şi, ordudaki tüm subay ve askerlerin emir komuta ve harp yeteneklerini geliştirecek, uygulamayı mükemmelleştirecek iyi tasarlanmış eğitimlerden geçmeleri gerektiğini belirtti.

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