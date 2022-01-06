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Dünya

Batı Şeria'da binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde İsrail'e öfke

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bir mülteci kampına düzenlediği baskın sırasında çıkan çatışmada askerlerce vurularak öldürülen Filistinli Bakir Haşşaş'ın (21) cenaze törenine binlerce kişi katıldı.

Muhammed Semiz   | 06.01.2022
Batı Şeria'da binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde İsrail'e öfke Fotoğraf: Nedal Eshtayah/AA

Ramallah

Filistinli gencin Nablus kentindeki Rafediya Devlet Hastanesinden alınan naaşı, Balata Mülteci Kampı'ndaki evine getirildi.

Binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde İsrail karşıtı sloganlar atıldı, Filistinli direniş örgütlerine bağlı maskeli kişilerce havaya ateş açıldı.

Haşşaş'ın Filistin bayrağına sarılan naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Balata Mülteci Kampı'ndaki kabristanda toprağa verildi.

Filistinli 21 yaşındaki Haşşaş, İsrail güçlerinin gece saatlerinde Nablus kentindeki Balata Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın sırasında çıkan çatışmada ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

İsrail askerlerinin zaman zaman Filistinlileri tutuklamak için Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda arbede veya silahlı çatışmalar yaşanıyor.

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