Dolar
13.79
Euro
15.63
Altın
1,791.05
ETH/USDT
3,392.40
BTC/USDT
42,851.00
BIST 100
2,007.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
logo
Dünya

Trump, Kongre baskını konuşmasında kendisine yüklenen Biden'ı eleştirdi

Donald Trump: "Biden, açık sınırlar, hileli seçimler, felaket enerji politikaları, anayasaya aykırı zorunluluklar ve yıkıcı okul kapatmalar gibi delice politikalarla kim ülkemizi yok ediyor?." dedi.

Dildar Baykan Atalay   | 06.01.2022
Trump, Kongre baskını konuşmasında kendisine yüklenen Biden'ı eleştirdi

Washington

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak 2021 Kongre baskınının yıl dönümünde yaptığı konuşmada kendisine yüklenen Joe Biden'ı "başarısız olmakla" suçladı.

Trump, Biden'ın sabah saatlerinde Kongrede yaptığı konuşmada kendisini eleştirmesi ve "yenilmiş başkan" olarak nitelendirmesinin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Biden'ın, ABD'yi daha da bölmek için kendi ismini kullandığını savunan Trump, "Biden, açık sınırlar, hileli seçimler, felaket enerji politikaları, anayasaya aykırı zorunluluklar ve yıkıcı okul kapatmalar gibi delice politikalarla kim ülkemizi yok ediyor?" ifadesini kullandı.

Trump, Biden'ın konuşmasını "Biden'ın tamamen başarısız olduğu gerçeğinden dikkatleri uzaklaştırmak için yapılmış bir siyasi tiyatro" olarak nitelendirerek şunları kaydetti:

"Ülkemizin artık sınırları yok, Kovid konusunda kontrolü tamamen kaybetti (rekor rakamlar!), artık enerji konusunda bağımsız değiliz, enflasyon aldı başını gitti, ordumuz kaos içinde, Afganistan'dan çıkışımız ya da orada teslim olmamız, ABD tarihinin belki de en utanç verici günüydü ve bunun gibi bir sürü şey."

"Asıl büyük yalan, seçimin kendisi"

Temsilciler Meclisinin 6 Ocak Kongre baskınını soruştururken, 3 Kasım 2020 seçimlerindeki hile iddialarına ilişkin hiçbir soru sormadığını belirten Trump, "Belki de verilecek bir cevap yoktur." ifadesini kullandı.

Trump, seçimlerdeki hile iddialarının Amerikan medyası tarafından "büyük yalan" olarak nitelendirildiğine işaret ederek, "Asıl büyük yalan, seçimin kendisi." değerlendirmesinde bulundu.

Demokratların 6 Ocak'ı korku yaymak ve ABD'yi bölmek için kullandığını öne süren Trump, "Onların bunu yapmasına izin verin, çünkü Amerika onların yalanlarını ve kutuplaştırma çabalarını görüyor." ifadesini kullandı.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avusturya’da Omicron varyantı nedeniyle dışarıda maske kullanma zorunluluğu getirildi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 832 bin 148'e çıktı
Omicron'a yakalanan yaşlı ve aşılanmamış kişiler daha çok risk altında
İtalya'dan Hindistan'a giden uçaktaki 179 yolcudan 125'inde Kovid-19'a rastlandı
Fransa'da doktorlar Kovid-19 aşısından korkan çocukları akülü arabayla ikna etti

Benzer haberler

Trump, Kongre baskını konuşmasında kendisine yüklenen Biden'ı eleştirdi

Trump, Kongre baskını konuşmasında kendisine yüklenen Biden'ı eleştirdi

ABD yakın tarihine damga vuran 6 Ocak Kongre baskınının üzerinden bir yıl geçti

Beyaz Saray: Biden yarınki konuşmasında Trump'ın Kongre baskınındaki rolüne değinecek

Anket: ABD'lilerin yüzde 57'si, Kongre baskınının tekrarlanmasından endişeli

Anket: ABD'lilerin yüzde 57'si, Kongre baskınının tekrarlanmasından endişeli
New York Başsavcılığı Trump'ın çocuklarını mahkemeye çağırdı

New York Başsavcılığı Trump'ın çocuklarını mahkemeye çağırdı
Putin’den Biden’a 'yapıcı iş birliği' mesajı

Putin’den Biden’a 'yapıcı iş birliği' mesajı