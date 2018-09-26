BEYRUT

Lübnan İlerici Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat Suriye'de Beşşar Esed rejiminin terör örgütü DEAŞ'ı yönlendirerek Soçi mutabakatını baltalamaya çalıştığını iddia etti.

Dürzi lider Canbolat, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Terör örgütü DEAŞ Suriye rejiminin direktifleri doğrultusunda, Türkiye ile Rusya arasında varılan anlaşmayı bozmak istiyor." ifadelerini kullandı.

"Suriye'nin Bukemal bölgesinden yüzlerce DEAŞ militanı, Türkiye-Rusya mutabakatını bozmak üzere otobüslerle İdlib'e taşındı." diyen Canbolat, DEAŞ'ın daha önce de savunmasız sivillere yönelik katliam yapmak için militanlarını Suriye'nin El-Hacer el-Esved bölgesinden Süveyde vilayetine gönderdiğine dikkati çekti.

Suriye'nin Süveyde vilayetinde 25 Temmuz'da düzenlenen ve daha sonra terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırılarda 240'dan fazla kişi hayatını kaybetmiş, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 36 kişi kaçırılmıştı.

Muhabir: Mahmut Geldi