Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Hollanda'da

LAHEY

Türkiye ile Hollanda arasında ilişkilerin normalleşme sürecine girmesinin ardından Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi olarak atanan Şaban Dişli, iki ülke ilişkilerinin gerek siyasi gerek ticari 500 yıla yakın bir tarihi bulunduğunu belirterek, "Kaldığımız yerden devam edeceğiz." dedi.

Görevine başlamak üzere Lahey'e gelen Dişli, Lahey Büyükelçiliği Rezidansı önünde AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ülke arasında önemli bir süreç başladığına dikkati çekerek, "Bizi buraya layık gören başta Cumhurbaşkanımız, Hollanda Kralı, Dışişleri Bakanımız ve Hollanda Dışişleri Bakanı olmak üzere hepsine teşekkür ederim. Türkiye-Hollanda ilişkilerinin gerek siyasi gerek ticari 500 yıla yakın bir tarihi var. Kaldığımız yerden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Dişli, Hollanda Kralı Willem-Alexander'a güven mektubunu sunmasının ardından resmen göreve başlayacak.

Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik büyükelçilerin karşılıklı atandığı 7 Eylül'de duyurulmuş, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi olarak Şaban Dişli atanmıştı. Hollanda da Ankara Büyükelçisi olarak Marjanne de Kwaasteniet'i atamıştı.

Hollanda hükümeti tarafından Ankara Büyükelçiliğine görevlendirilen Kwaasteniet, pazartesi akşamı Ankara'ya gitmişti.

Türkiye-Hollanda son dönem ilişkileri

İki ülke arasındaki ilişkiler, Hollanda hükümetinin Türkiye'deki anayasa değişikliği referandumu döneminde Hollanda'da Türk vatandaşlarıyla bir araya gelerek konuşma yapmayı planlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağına verilen iniş iznini iptal etmesiyle gerilmişti. Dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın da 11 Mart 2017'de Rotterdam'daki Türk Konsolosluğuna girişine izin vermeyen Hollandalı yetkililer, Kaya'nın korumalarını gözaltına almış ve kendisini polis eskortuyla Almanya'ya gitmeye zorlamıştı.

Gelişmeler üzerine Türkiye, ülke dışında bulunan Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi'nin dönmemesini istemişti. İki ülke, diplomatik temsilini karşılıklı olarak maslahatgüzar düzeyinde tutuyordu.

Muhabir: Abdullah Aşıran