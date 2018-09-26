Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, "Türkiye bizim için önemli bir partnerdir. Avrupa için de önemli bir partnerdir." dedi.

BERLİN

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Türkiye’nin Almanya ve Avrupa için önemli bir partner olduğunu söyledi.

Seibert, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya’ya ziyaret gerçekleştireceğine işaret ederek, Erdoğan'ın önce Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile bir araya geleceğini, daha sonra Başbakan Angela Merkel ile iki kez görüşeceğini belirtti.

Görüşmelerde Türk-Alman ilişkilerinin yanında bölgesel konuların da ele alınacağını ifade eden Seibert, görüşmelerde iki ülkenin ortak çıkarlarının da konu edileceğini kaydetti.

Seibert, "Türkiye bizim için önemli bir partnerdir. Avrupa için de önemli bir partnerdir." ifadesini kullandı.

Almanya'da 3-4 milyon arasında Türk kökenlinin yaşadığının da unutulmaması gerektiğini vurgulayan Seibert, "Sadece bu bile Alman-Türk ilişkilerini özel kılıyor çünkü böyle bir insani köprü var." değerlendirmesinde bulundu.

Seibert, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi olarak istikrarlılığına "ilgi duyduklarını" belirtti.

Almanya ziyaretine yarın başlayacak Başkan Erdoğan, cuma günü Steinmeier ve Merkel ile görüşecek.

Muhabir: Erbil Başay