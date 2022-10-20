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Dünya

Esed rejiminin İdlib’e saldırısında 2 çocuk yaralandı

Suriye'deki Beşar Esed rejimi güçlerinin İdlib'e düzenlediği saldırılarda 2 çocuk yaralandı.

Ahmet Karaahmet, Mehmet Burak Karacaoğlu   | 20.10.2022
Esed rejiminin İdlib’e saldırısında 2 çocuk yaralandı Fotoğraf: Muhammed Said/AA

İdlib

Esed rejimi ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Marbellit köyüne, karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda 2 çocuk yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya’nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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