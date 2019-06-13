Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.60
Dolar
5.84
BIST 100
91,267.24
Altın
1,336.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

Esed rejiminden İdlib'e saldırı: 4 ölü

Rejim güçlerinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenledikleri hava ve kara saldırıları sonucunda 4 sivil yaşamını yitirdi.

Eşref Musa,Levent Tok,Burak Karacaoğlu   | 13.06.2019
Esed rejiminden İdlib'e saldırı: 4 ölü

İdlib

Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist milislerden oluşan rejim güçlerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenledikleri hava ve kara saldırılarında 4 sivil yaşamını yitirdi.

Rejim güçleri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki İdlib'in Han Şeyhun ilçesine Amiriyye ve Muka köylerine, Hama'nın Kefer Zita ilçesine kara ve hava saldırısı düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgiye göre, Muka köyüne sabah saatlerinde düzenlenen kara saldırısında 4 sivil yaşamını yitirdi.

Son 4 günde Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere yönelik kara ve hava saldırılarında 32 sivil hayatını kaybetmiş oldu.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geldi.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.

Sivil Savunma kaynakları, Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya’nın, mayıs ayında İdlib iline düzenlediği hava ve kara saldırılarında 59'u çocuk, 231 sivilin yaşamını yitirdiğini ve 659 sivilin yaralandığını belirtmişti.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Rejim, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın hava desteğiyle İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 25 Nisan'da başlattığı geniş çaplı saldırılarla 100 kilometrekare civarında bir alanı ele geçirdi. Askeri muhalifler ise söz konusu bölgeleri rejim güçlerinden geri almak için zaman zaman operasyon düzenliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nijerya basınında ötekileştirme ve toplumsal barış
ABD-İran geriliminde Irak'ın yeri
BAE Yemen’in geleceğini karartıyor
ABD'nin Truva atı Avrupa'da aşırı sağı birleştiremedi
İranlı uzmanlar Abe'den 'mucize çıkmayacağı' görüşünde

Benzer haberler

Gözlem noktalarına askeri sevkiyat

Gözlem noktalarına askeri sevkiyat

İdlib'de rejim güçlerine karşı operasyon

Esed rejimi İdlib'e yoğun saldırılarını sürdürüyor

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne hava saldırıları: 8 ölü

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne hava saldırıları: 8 ölü
Esed rejimi 6 yıl sonra ilk defa 'kalesinde' protesto edildi

Esed rejimi 6 yıl sonra ilk defa 'kalesinde' protesto edildi
'300 binden fazla Suriyeli sivil Türkiye sınırına yakın kamplara kaçtı'

'300 binden fazla Suriyeli sivil Türkiye sınırına yakın kamplara kaçtı'