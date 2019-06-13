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Dünya

İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın görevlilerini gözaltına aldı

İsrail polisi, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'ne bağlı Mescid-i Aksa İmar Dairesi Müdürü Mühendis Bessam El-Hallak ile İmar Mühendisi Taha Uveyda ve görevli Muhammed El-Hedere'yi gözaltına aldı.

Esat Fırat   | 13.06.2019
İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın görevlilerini gözaltına aldı

Kudüs

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Harem-i Şerif'in içinden 3 görevliyi gözaltına aldığını belirtti.

Dibs, İsrail polisinin herhangi bir gerekçe göstermeksizin Mescid-i Aksa İmar Dairesi, Müdürü Mühendis Bessam El-Hallak ile İmar Mühendisi Taha Uveyda ve İmar Dairesi'ne bağlı görevli Muhammed El-Hedere'yi gözaltına aldığını açıkladı.

İsrail polisi, daha önce de Mescid-i Aksa'nın gönüllü bekçileri olarak bilinen birçok murabıtın yanı sıra, Harem-i Şerif'in hizmetlerini yürüten Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'ne bağlı korumaları ve görevlileri çeşitli nedenler ileri sürerek gözaltına almış, bazılarına Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası vermişti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı da daha önce yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın İsrail'in Yahudileştirme politikalarına maruz kaldığı ve buna karşı sadece murabıtların (gönüllü bekçilerin) mücadele ettiği bildirildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

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