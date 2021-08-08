Euro
10.15
Dolar
8.63
BIST 100
1,434.76
Altın
1,763.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Muğla'nın Datça ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı
logo
Dünya

Esed rejimi, saldırılarıyla Türkmen Dağı'nda orman yangını çıkardı

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin düzenlediği saldırılar sonrası Lazkiye ilinin kuzeyindeki Türkmen Dağ’ında ormanlık alanda yangın çıktı.

Ahmet Karaahmet,Mehmet Burak Karacaoğlu   | 08.08.2021
Esed rejimi, saldırılarıyla Türkmen Dağı'nda orman yangını çıkardı

İdlib

Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, Türkmen Dağı bölgesine karadan karaya atış yapılan silahlarla düzenlediği saldırıların ardından gece saatlerinde, Sellor ve Kelez köyü yakınındaki ormanlık alanda yangın meydana geldi.


Yangın, bölge halkının müdahalesiyle ve sabah erken saatlerdeki başlayan yağmurla büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Bazı bölgelerde yer yer süren yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 22 bin 699 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 218 kişi hayatını kaybetti
Malezya'da aşı yaptıranlar için bazı Kovid-19 yasakları hafifletildi
Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 177 bin 81'e çıktı
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 542 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Esed rejimi, saldırılarıyla Türkmen Dağı'nda orman yangını çıkardı

Esed rejimi, saldırılarıyla Türkmen Dağı'nda orman yangını çıkardı

Esed rejiminin Hama iline düzenlediği saldırıda 4 çocuk öldü

Esed rejimi Suriye'nin Dera ilinde saldırdığı mahallelerdeki sivillerin yüzde 80'ini yerinden etti

Suriye'nin Bab ilçesinde terör örgütü YPG/PKK'nın füzeli saldırısında 17 kişi yaralandı

Suriye'nin Bab ilçesinde terör örgütü YPG/PKK'nın füzeli saldırısında 17 kişi yaralandı
MSB'den terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin Bab ilçesindeki füzeli saldırısına ilişkin açıklama

MSB'den terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin Bab ilçesindeki füzeli saldırısına ilişkin açıklama
İsrail uçakları, Lübnan'ın güneyinde bazı noktaları vurdu

İsrail uçakları, Lübnan'ın güneyinde bazı noktaları vurdu