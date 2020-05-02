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Dünya

Esed rejimi Kovid-19'a rağmen keyfi tutuklamalarını sürdürüyor

Suriye İnsan Hakları Ağı, Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçlerinin Kovid-19'a rağmen geçen ay 82 kişiyi alıkoyduğunu duyurdu.

Adham Kako   | 02.05.2020
Esed rejimi Kovid-19'a rağmen keyfi tutuklamalarını sürdürüyor

Ankara

Suriye İnsan Hakları Ağı'nın (SNHR), yayımladığı rapora göre, Esed rejimi güçleri Kovid-19 salgınını hiçe sayarak, Suriye'de keyfi tutuklamalarına devam etti. 


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Rejim güçleri nisanda 4'ü kadın 82 kişiyi alıkoyarken, bunlardan 67'sinin akıbetleri bilinmiyor.

Başkent Şam ve kırsalında 25, Deyrizor'da 18, Dera'da 11, Halep'te 9, Hama'da 8, Humus'da 6, Haseke'de 3, Süveyda'da ise 2 kişi rejim güçlerince alıkonuldu.

Esed rejiminin zindanlarında suçsuz yere tutulanlar ağır işkencelere maruz kalırken, geçen ay 7 kişi işkenceden öldü.

Salgın uyarısı

Rejim hapishanelerindeki kötü koşullar nedeniyle on binlerce tutuklu Kovid-19 salgınına yakalanma riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville, 3 Nisan'da yaptığı açıklamada, Suriye hapishanelerindeki mahkumlara kitlesel olarak Kovid-19 bulaşma riskinin had safhada olduğu uyarısında bulunarak, harekete geçmeyen Esed rejimine tepki göstermişti.

Suriyeli muhalif kaynaklara göre, rejimin cezaevlerinde halen en az 500 bin kişi alıkonuluyor.

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