Euro
7.69
Dolar
7.00
BIST 100
101,218.90
Altın
1,698.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Pakistan, Keşmir'de Hint ateşine karşılık verdi: 2 ölü, 1 yaralı

Pakistan ordusunun, Keşmir'deki Kontrol Hattı'nın Hindistan tarafından açılan ateşe karşılık vermesi sonucu 2 Hint askeri öldü, biri yaralandı.

Nuri Aydın   | 02.05.2020
Pakistan, Keşmir'de Hint ateşine karşılık verdi: 2 ölü, 1 yaralı Fotoğraf: Faisal Khan/AA

Ankara

Hindistan ordusundan yapılan açıklamada, Keşmir'i ikiye bölen Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafından Uri Askeri Üssü'ne yapılan havan atışları sonucunda 2 askerin öldüğü bir askerin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, bu saldırı 2003 yılında varılan ateşkes anlaşmasının ihlali olarak değerlendirilirken, Hint askerlerinin dün açtığı ateşte ise bir sivil ölmüş, bir sivil yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 66 bine yaklaştı
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 987'ye yükseldi
Avusturya’da Kovid-19 nedeniyle kapanan kuaför ve alışveriş merkezleri yeniden açıldı
Dünya genelinde Kovid-19'dan can kaybı 240 bini aştı
İran'da Kovid-19 salgınında can kaybı 6 bin 156'ya yükseldi

Benzer haberler

Cammu Keşmir'de çatışma: 2 ölü

Cammu Keşmir'de çatışma: 2 ölü

Pakistan, Keşmir'de Hint ateşine karşılık verdi: 2 ölü, 1 yaralı

Hindistan'da sokağa çıkma yasağı 2 hafta uzatıldı

Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 17 bini aştı

Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 17 bini aştı
Hindistan'da 'tecrit' uygulaması 2 hafta daha uzatıldı

Hindistan'da 'tecrit' uygulaması 2 hafta daha uzatıldı
Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Asad Kaiser'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Asad Kaiser'in Kovid-19 testi pozitif çıktı