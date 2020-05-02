Pakistan, Keşmir'de Hint ateşine karşılık verdi: 2 ölü, 1 yaralı
Pakistan ordusunun, Keşmir'deki Kontrol Hattı'nın Hindistan tarafından açılan ateşe karşılık vermesi sonucu 2 Hint askeri öldü, biri yaralandı.
Ankara
Hindistan ordusundan yapılan açıklamada, Keşmir'i ikiye bölen Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafından Uri Askeri Üssü'ne yapılan havan atışları sonucunda 2 askerin öldüğü bir askerin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, bu saldırı 2003 yılında varılan ateşkes anlaşmasının ihlali olarak değerlendirilirken, Hint askerlerinin dün açtığı ateşte ise bir sivil ölmüş, bir sivil yaralanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.