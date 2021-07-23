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Dünya

Ermenistan ordusunun açtığı ateş sonucu Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun açtığı ateş sonucu bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Ruslan Rehimov   | 23.07.2021
Ermenistan ordusunun açtığı ateş sonucu Azerbaycan askeri şehit oldu Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

Bakü

Bakanlığın açıklamasında, yerel saatle 16.00 sıralarında iki ülke sınırında Ermenistan ordusunun Basargeçer ilindeki mevzilerinden, Azerbaycan ordusunun Kelbecer ilindeki mevzilerine ateş açıldığı bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan ordusundan bir askerin Ermenistan mevzilerinden keskin nişancı silahıyla açılan ateş sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Şehit askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunulan açıklamada, olayın yaşandığı bölgede Azerbaycan ordusunun karşılık verdiği kaydedildi.

Ermenistan'ın bu tür provokasyonlarla iki ülke sınırındaki durumu gerginleştirmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, yaşanan provokasyonun tüm sorumluluğunun Ermenistan'a ait olduğu ifade edildi.

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