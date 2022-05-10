Dolar
15.21
Euro
16.07
Altın
1,861.79
ETH/USDT
2,393.30
BTC/USDT
31,828.00
BIST 100
2,487.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Ankara’da Trans Hazar Uluslararası Taşıma Güzergahı Birliği Genel Kurulu Açılış Töreni’nde konuşuyor
logo
Dünya

Ermenistan askerleri, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Ruslan Rehimov   | 10.05.2022
Ermenistan askerleri, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Bakü

Bakanlığın açıklamasında, Kelbecer ilinin Yukarı Ayrım köyü istikametindeki mevzilerin, dün akşam saatlerinde Basargeçer ilinin Azizli köyündeki Ermeni mevzilerinden belirli aralıklarla ateş altına alındığı bildirildi.

Azerbaycan ordusunun gerekli önlemleri aldığı, personel ve ekipman kaybının bulunmadığı belirtilen açıklamada, bölgede durumun stabil olduğu ve operasyonel koşulların Azerbaycan askerlerinin tam kontrolü altında bulunduğu kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'in başkenti Pekin'de Omicron vakalarının tetiklediği salgın sürüyor
Pfizer'ın Kovid-19 hapı nükseden vakalar nedeniyle sorgulanıyor
Türkiye'de 1542 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 8 kişi hayatını kaybetti
Çin'de son 24 saatte 4 bin 333, Hong Kong'da 266 Kovid-19 vakası tespit edildi
Japonya, yabancı turiste yönelik Kovid-19 tedbirlerini kaldırmaya hazırlanıyor

Benzer haberler

Azerbaycan'ın mimarı Haydar Aliyev doğumunun 99. yılında anılıyor

Azerbaycan'ın mimarı Haydar Aliyev doğumunun 99. yılında anılıyor

Ermenistan askerleri, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan, Rus yetkililerin 'biyolojik laboratuvar' iddiasını yalanladı

Türkiye-Ermenistan 'normalleşmesi': Farklı koşullar, yeni bir yaklaşım

Türkiye-Ermenistan 'normalleşmesi': Farklı koşullar, yeni bir yaklaşım
Edirne Keşan'da Hıdırellez ateşi yakıldı

Edirne Keşan'da Hıdırellez ateşi yakıldı
Paşinyan, demokrasinin Ermenistan’ın en önemli unsuru olduğunu söyledi

Paşinyan, demokrasinin Ermenistan’ın en önemli unsuru olduğunu söyledi