Dolar
35.63
Euro
36.86
Altın
2,721.47
ETH/USDT
3,305.10
BTC/USDT
103,831.00
BIST 100
10,052.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Ankara 8. Olağan İl Kongresi
logo
Dünya

Endonezya'da sel ve toprak kayması nedeniyle 16 kişi öldü, 8 kişi kayboldu

Endonezya'nın Java Adası'nda aşırı yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, 8 kişiden haber alınamıyor.

Ayşe İrem Tiryaki  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
Endonezya'da sel ve toprak kayması nedeniyle 16 kişi öldü, 8 kişi kayboldu

Ankara

Endonezya Ulusal Afet Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Java Adası'nda aşırı yağışlara bağlı olarak sel ve toprak kaymaları meydana geldi.

Olumsuz hava koşulları ve engebeli arazinin arama kurtarma çalışmalarını yavaşlattığı belirtilen açıklamada, ilk belirlemelere göre 16 kişinin yaşamını yitirdiği ve 8 kişiden haber alınamadığı kaydedildi.

Açıklamada, felaketten kurtulan 11 kişinin tedavisinin çevredeki hastanelerde sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Endonezya'da ekimden marta kadar sürebilen mevsimsel yağışlar sık sık sel ve toprak kaymalarına neden olabiliyor.

Endonezya hükümeti, önceki başkent Cakarta'yı, 10 milyon nüfusu, her yıl meydana gelen sel gibi doğal afetler, altyapı sorunları ve yer altı sularının aşırı kullanımının kentin kuzey kesimlerinin hızla batmasına neden olması nedeniyle taşımak istediğini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait olduğu belirlenen çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, İstanbul Adliyesi'ne getirildi
Meteorolojiden Antalya için kuvvetli sağanak uyarısı
Emine Erdoğan'dan Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Ankara'da özel halk otobüsleri, 1 Şubat'tan itibaren ücretsiz, abonman, indirimli yolcu taşımama kararı aldı

Benzer haberler

Endonezya'da sel ve toprak kayması nedeniyle 16 kişi öldü, 8 kişi kayboldu

Endonezya'da sel ve toprak kayması nedeniyle 16 kişi öldü, 8 kişi kayboldu

Afetler 2024’te 320 milyar dolarlık kayba yol açtı

Patrick Kluivert, Endonezya Milli Futbol Takımı'nın başına geçti

Mekke'de şiddetli yağış sel felaketine yol açtı

Mekke'de şiddetli yağış sel felaketine yol açtı
Endonezya, BRICS'e "tam üye" oldu

Endonezya, BRICS'e "tam üye" oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet