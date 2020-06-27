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Dünya, Koronavirüs

Endonezya'da Kovid-19 vakaları son 24 saatte rekor kırdı

Endonezya'da 1385 yeni vakayla yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte şimdiye kadarki en yüksek günlük sayıya ulaşıldı.

Mahmut Atanur,Ömer Faruk Yıldız,Ahmet Furkan Mercan   | 27.06.2020
Endonezya'da Kovid-19 vakaları son 24 saatte rekor kırdı

Cakarta


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, günlük basın toplantısında, ülkede Kovid-19 bulaşan kişi sayısının 1385 artışla 52 bin 812’ye çıktığını açıkladı.

Yurianto, yaşamını yitirenlerin sayısının 37 artarak 2 bin 720’ye, iyileşenlerin sayısının ise 576 artarak 21 bin 909’a yükseldiği bilgisini paylaştı.

Yetkililer, normalleşme sürecinde sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına daha fazla uyulması konusunda uyarıda bulunuyor.

Malezya'da 10 yeni vaka

Malezya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 vakalarının son 24 saatte 10 artarak 8 bin 616'ya, iyileşen vakaların 14 artışla 8 bin 308'e yükseldiğini duyurdu.

Yaşamını yitirenlerin sayısının 121'de kaldığını açıklayan bakanlık, son 13 gündür ülkede Kovid-19 kaynaklı ölüm olmadığını belirtti.

Ülkedeki aktif vaka sayısının 187'ye düştüğü kaydedildi.

Tokyo'da vaka sayısı 6 bini geçti

Japonya’nın başkenti Tokyo’da yeni tip koronavirüs toplam vaka sayısı 6 bini geçti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte yeni 57 vakanın görüldüğü Tokyo metropolünde toplam vaka sayısı 6 bin 54’e ulaştı.

Japonya genelinde son bir günde Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 89 artışla 19 bin 118’e, ölü sayısı bir artarak 985’e yükseldi.

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