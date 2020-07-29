Euro
8.21
Dolar
6.98
BIST 100
1,134.80
Altın
1,958.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

AB Kovid-19 tedavisi için 'Remdesivir' alacak

Avrupa Birliği, Kovid-19 hastalarının tedavisinde kullanılmak üzere “Remdesivir" adlı antiviral ilacın alımı için anlaşma yapıldığını bildirdi.

Ata Ufuk Şeker   | 29.07.2020
AB Kovid-19 tedavisi için 'Remdesivir' alacak

Brüksel


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Remdesivir tedariki için ABD'li Gilead Sciences ilaç şirketi ile sözleşme imzalandığını açıkladı. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılmak üzere AB'den resmi onay alan ilk ilacın Remdesivir olduğu anımsatılan açıklamada, söz konucu ilaca AB üyesi ülkelerin ve İngiltere'nin ağustos ayından itibaren erişebileceği kaydedildi.

30 bin hasta tedavisi için 63 milyon avro ödenecek

Açıklamada, 30 bin hasta tedavisine yetecek dozda Remdesivir tedariki için 63 milyon avro ödeneceği belirtildi.

İlk olarak Ebola tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen, hayvanlar üzerinde yapılan denemelerde SARS ve MERS koronavirüslerine karşı etkili olduğu tespit edilen Remdesivir'in, Kovid-19 hastalarının tedavi sürecini düşürme yönünde fayda sağladığı açıklanmıştı.

Kovid-19 tedavisinde kullanılan Remdesivir'e ait 3 aylık stokun ABD tarafından satın alındığı ileri sürülmüş bu durum tepkilere neden olmuştu.

İlacın açıklanan yüksek fiyatı da dikkati çekmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa Sağlık Bakanı Veran: Kovid-19'da ikinci dalga söz konusu değil
Ankara Müftü Vekili Ünal'dan 'bayramda Kovid-19 tedbirleri' açıklaması
AB Kovid-19 tedavisi için 'Remdesivir' alacak
Bosna Hersek'te Gaziler Bakanı Bukvarevic Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Mumbai'de gecekondu sakinlerinin yarıdan fazlasının Kovid-19 antikor testi pozitif çıktı

Benzer haberler

Fransa Sağlık Bakanı Veran: Kovid-19'da ikinci dalga söz konusu değil

Fransa Sağlık Bakanı Veran: Kovid-19'da ikinci dalga söz konusu değil

AB Kovid-19 tedavisi için 'Remdesivir' alacak

Bosna Hersek'te Gaziler Bakanı Bukvarevic Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Balkanlar'da artan Kovid-19 vakaları bazı tedbirleri geri getirdi

Balkanlar'da artan Kovid-19 vakaları bazı tedbirleri geri getirdi
Filistin'de maaş kesintisi ve Kovid-19 salgını kurban pazarlarını da vurdu

Filistin'de maaş kesintisi ve Kovid-19 salgını kurban pazarlarını da vurdu
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 196 kişi hayatını kaybetti

İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 196 kişi hayatını kaybetti