AB Kovid-19 tedavisi için 'Remdesivir' alacak
Avrupa Birliği, Kovid-19 hastalarının tedavisinde kullanılmak üzere “Remdesivir" adlı antiviral ilacın alımı için anlaşma yapıldığını bildirdi.
Brüksel
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Remdesivir tedariki için ABD'li Gilead Sciences ilaç şirketi ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılmak üzere AB'den resmi onay alan ilk ilacın Remdesivir olduğu anımsatılan açıklamada, söz konucu ilaca AB üyesi ülkelerin ve İngiltere'nin ağustos ayından itibaren erişebileceği kaydedildi.
30 bin hasta tedavisi için 63 milyon avro ödenecek
Açıklamada, 30 bin hasta tedavisine yetecek dozda Remdesivir tedariki için 63 milyon avro ödeneceği belirtildi.
İlk olarak Ebola tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen, hayvanlar üzerinde yapılan denemelerde SARS ve MERS koronavirüslerine karşı etkili olduğu tespit edilen Remdesivir'in, Kovid-19 hastalarının tedavi sürecini düşürme yönünde fayda sağladığı açıklanmıştı.
Kovid-19 tedavisinde kullanılan Remdesivir'e ait 3 aylık stokun ABD tarafından satın alındığı ileri sürülmüş bu durum tepkilere neden olmuştu.
İlacın açıklanan yüksek fiyatı da dikkati çekmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.