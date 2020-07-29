Bosna Hersek'te Gaziler Bakanı Bukvarevic Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Bosna Hersek Federasyonu Gaziler Bakanı Bukvarevic'in Kovid-19'a yenik düşerek hayatını kaybettiği bildirildi.
Saraybosna
Saraybosna Üniversitesi Klinik Merkezi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) Gaziler Bakanı Salko Bukvarevic'in pazartesi günü durumunun kötüleştiği, bugün ise yaşamını yitirdiği açıklandı.
Bukvarevic'in 22 Temmuz'da Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, dün itibarıyla da solunum cihazına bağlandığı kaydedildi.
Boşnak bakanın evli ve iki çocuk babası olduğu ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.