Euro
6.98
Dolar
6.14
BIST 100
101,062.50
Altın
1,663.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Endonezya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.

Mahmut Atanur   | 11.03.2020
Endonezya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Fotoğraf: Muhammad Nazarudin Latief/AA

Cakarta

Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.

Endonezya Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, yaptığı açıklamada, Kovid-19 tespit edilerek gözetim altında tutulan 53 yaşındaki yabancı uyruklu bir kadının yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Yurianto, 9 Mart’ta, ülkede Kovid-19 tespit edilen 2 kişinin yabancı uyruklu olduğunu açıklarken, bu kişilerin ülkelerine ilişkin bilgi paylaşmamıştı.

Ülkedeki vaka sayısının dün 19'dan 27’ye yükseldiği bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye - AB ilişkilerinde temel anlaşmazlık konuları
Libya'da kader anı yaklaşıyor
İsrail siyasetinin yeni gerçeği: Sonuçsuz seçimler
Petroldeki düşüş Suudi Arabistan, Rusya ve ABD'yi vuracak
Riyad’da taht kavgasında yeni perde

Benzer haberler

Endonezya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Endonezya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Brent petrolün varili 38,16 dolar

Koronavirüs Bilim Kurulu 3 bakanın katılımıyla toplanacak

Çin’de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 3 bin 161’e çıktı

Çin’de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 3 bin 161’e çıktı
Sağlık Bakanlığından 'Yeni koronavirüs evde izleme (karantina) kuralları' başlıklı paylaşım

Sağlık Bakanlığından 'Yeni koronavirüs evde izleme (karantina) kuralları' başlıklı paylaşım
İngiltere'de Hasta Güvenliğinden Sorumlu Bakan Dorries'te koronavirüs tespit edildi

İngiltere'de Hasta Güvenliğinden Sorumlu Bakan Dorries'te koronavirüs tespit edildi