Endonezya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.
Cakarta
Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.
Endonezya Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, yaptığı açıklamada, Kovid-19 tespit edilerek gözetim altında tutulan 53 yaşındaki yabancı uyruklu bir kadının yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Yurianto, 9 Mart’ta, ülkede Kovid-19 tespit edilen 2 kişinin yabancı uyruklu olduğunu açıklarken, bu kişilerin ülkelerine ilişkin bilgi paylaşmamıştı.
Ülkedeki vaka sayısının dün 19'dan 27’ye yükseldiği bildirilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.