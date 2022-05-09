Dolar
15.09
Euro
15.88
Altın
1,862.06
ETH/USDT
2,400.50
BTC/USDT
32,777.00
BIST 100
2,466.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. -VTR
logo
Dünya

Endonezya'da hepatit olduğundan şüphelenilen 15 vaka görüldü

Endonezya'da nedeni bilinmeyen hepatit olduğundan şüphelenilen 15 vaka görüldüğü bildirildi.

İdris Sülün   | 09.05.2022
Endonezya'da hepatit olduğundan şüphelenilen 15 vaka görüldü

Kuala Lumpur

Channel News Asia'nın haberine göre, Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadıkin, çevrim içi basın toplantısında yaptığı açıklamada, Endonezya'da şimdiye kadar kökeni bilinmeyen ve hepatit olduğundan şüphelenilen 15 vaka kaydedildiğini belirtti.

Bakan Sadıkin, 27 Nisan'da ilk şüpheli vakalar bildirildiğinde, tüm hastane ve sağlık kuruluşlarından bu tür vakaların gözetimini ve izlenmesini talep eden bir genelge yayınladığını aktardı.

Sadıkin, "Singapur, 30 Nisan'da ilk şüpheli vakayı açıkladı ve şu ana kadar Endonezya'da 15 şüpheli vaka var." dedi.

Bakan, nedeni bilinmeyen hepatit vakalarının çoğunun 100'den fazla vakanın görüldüğü İngiltere'de kaydedildiğini belirterek Endonezya hükümetinin, hastalığa neyin neden olduğunu tespit etmek amacıyla İngiltere ve ABD hastalık kontrol ve önleme merkezleriyle koordinasyon halinde olduğunu ifade etti.

Söz konusu merkezlerden virüs hakkında çok fazla bilgi alınmasına rağmen hepatit vakalarına gerçekte neyin neden olduğuna dair sonucun hala kesin olmadığını kaydeden Sadikin, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) konuya ilişkin araştırmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Gizemli hepatit vakaları

DSÖ, 16 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirsiz hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu.

Hepatit virüsü, nisanın sonlarına doğru İspanya, Almanya, Polonya, Danimarka, Japonya, ABD, Kanada ve İsrail'de de görülmüştü.

Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin yaşandığı, bazı vakaların ağır karaciğer iltihabı geçirmeleri nedeniyle karaciğer nakli yapılarak tedavi edildiği bildirilmişti.

Hastalığın "gizemli" veya "nedeni belirsiz" olarak tanımlanması, akıllara Kovid-19 virüsünü getirirken, yeni bir "küresel salgın" ihtimalini de gündeme taşıdı.

Kovid-19, henüz adı konulmadan önce "gizemli bir akciğer rahatsızlığı" olarak tanımlanıyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de son 24 saatte 4 bin 333, Hong Kong'da 266 Kovid-19 vakası tespit edildi
Japonya, yabancı turiste yönelik Kovid-19 tedbirlerini kaldırmaya hazırlanıyor
Türkiye'de 1480 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 9 kişi hayatını kaybetti
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 45 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü
Çin'de son 24 saatte 4 bin 462, Hong Kong'da 278 Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

Endonezya'da hepatit olduğundan şüphelenilen 15 vaka görüldü

Endonezya'da hepatit olduğundan şüphelenilen 15 vaka görüldü

Panama’da gizemli hepatit vakası görüldü

Dünyada gizemli hepatit vakaları 228'e yükseldi

Endonezya'da 3 çocuk gizemli hepatitten hayatını kaybetti

Endonezya'da 3 çocuk gizemli hepatitten hayatını kaybetti
DSÖ: Gizemli hepatit vakalarının Kovid-19 aşılamasıyla bağlantısı yok

DSÖ: Gizemli hepatit vakalarının Kovid-19 aşılamasıyla bağlantısı yok
'Gizemli hepatit' vakalarının salgına dönüşmesi beklenmiyor

'Gizemli hepatit' vakalarının salgına dönüşmesi beklenmiyor