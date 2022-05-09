Dolar
15.09
Euro
15.88
Altın
1,862.20
ETH/USDT
2,376.40
BTC/USDT
32,545.00
BIST 100
2,467.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. -VTR
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB, Rusya'nın döviz rezervini Ukrayna'ya vermek istiyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın dondurulan döviz rezervlerinin Ukrayna'nın yeniden inşasında kullanılmasının değerlendirilebileceğini bildirdi.

Ata Ufuk Şeker   | 09.05.2022
AB, Rusya'nın döviz rezervini Ukrayna'ya vermek istiyor

Brüksel

Uluslararası bir basın kuruluşuna röportaj veren Borrell, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'nın dondurulan döviz rezervlerinin Ukrayna'ya aktarılması gerektiğini belirtti.

Borrell, Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden inşasının yüzlerce milyar avroyu bulabileceğine işaret ederek, AB ülkelerinin Rusya'nın dondurulmuş döviz rezervlerine el konulmasını ve bunun Ukrayna'nın yeniden inşasında kullanılmasını değerlendirmesi gerektiğini kaydetti.

Benzer bir uygulamayı ABD'nin, Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından gerçekleştirdiğini hatırlatan Borrell, bunun Rusya Merkez Bankası rezervlerine de yapılabileceğini belirtti.

Borrell, döviz rezervlerinin Ukrayna'da kullanılmasının Rusya'nın Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemesinin bir yöntemi olabileceğine dikkati çekti.

Uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rusya Merkez Bankası'nın ülke dışındaki yaklaşık 300 milyar dolarlık altın ve döviz rezervi dondurulmuş durumda.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de son 24 saatte 4 bin 333, Hong Kong'da 266 Kovid-19 vakası tespit edildi
Japonya, yabancı turiste yönelik Kovid-19 tedbirlerini kaldırmaya hazırlanıyor
Türkiye'de 1480 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 9 kişi hayatını kaybetti
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 45 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü
Çin'de son 24 saatte 4 bin 462, Hong Kong'da 278 Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

AB'den Ukrayna'ya reform çağrısı

AB'den Ukrayna'ya reform çağrısı

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rus petrolü için yeni alıcılar bulduklarını açıkladı

Ukrayna: Rus ordusu son 24 saatte Harkiv ve Donetsk bölgelerine 48 saldırı düzenledi

AB, Rusya'nın döviz rezervini Ukrayna'ya vermek istiyor

AB, Rusya'nın döviz rezervini Ukrayna'ya vermek istiyor
AB, Ukrayna'nın üyelik süreci için ilk görüşünü haziranda verecek

AB, Ukrayna'nın üyelik süreci için ilk görüşünü haziranda verecek
Dolar endeksi 20 yılın zirvesinde kalmaya devam ediyor

Dolar endeksi 20 yılın zirvesinde kalmaya devam ediyor