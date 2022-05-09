Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Andreev'e kırmızı boyalı protesto
Polonya'da aktivistler, Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Sergey Andreev'e kırmızı boyayla saldırdı.
Varşova
Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına karşı çıkan bir grup aktivist, Varşova'daki Sovyet asker mezarlığını ziyaret ettiği sırada Büyükelçi Andreev'e kırmızı boya attı.
Andreev'in yüzü, elleri ve giysisi kırmızı boyaya bulandı.
The Russian ambassador to Poland was painted red in protest against war in Ukrainepic.twitter.com/4noL7HzvlK— Liveuamap (@Liveuamap) May 9, 2022
https://t.co/2XGFxqB8Vp via @Piotr_Halicki #Ukraine
Ukrayna bayrakları taşıyan protestocular, Rusya karşıtı sloganlar attı.
Daha sonra güvenlik güçleri olay yerine intikal etti.