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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Andreev'e kırmızı boyalı protesto

Polonya'da aktivistler, Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Sergey Andreev'e kırmızı boyayla saldırdı.

Emel Öz   | 09.05.2022
Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Andreev'e kırmızı boyalı protesto twitter.com/liveuamap

Varşova

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına karşı çıkan bir grup aktivist, Varşova'daki Sovyet asker mezarlığını ziyaret ettiği sırada Büyükelçi Andreev'e kırmızı boya attı.

Andreev'in yüzü, elleri ve giysisi kırmızı boyaya bulandı.

Ukrayna bayrakları taşıyan protestocular, Rusya karşıtı sloganlar attı.

Daha sonra güvenlik güçleri olay yerine intikal etti.

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