Endonezya'da 'bir günde en fazla Kovid-19 vaka artışı' görüldü
Endonezya'da, salgının başlamasından bu yana "bir günde en fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası" kaydedildi.
Cakarta
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Endonezya'da, salgının başlamasından bu yana "bir günde en fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası" kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, ülkede Kovid-19 bulaşan kişi sayısının 196 artışla 1986'ya yükseldiğini açıkladı.
Yurianto, virüsten 11 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 181'e ulaştığı bilgisini de paylaştı.
Ülkede son 24 saatte Kovid-19 tespit edilen 196 kişiyle "şu ana kadar günlük en yüksek vaka sayısına" ulaşıldı.
"Ramazan ayında memlekete dönmeyin" uyarısı
Endonezya Ulema Meclisi (MUI) ve Muhammadiyah Cemaati tarafından yapılan açıklamalarda, salgın nedeniyle ramazan ayı ve bayramda acil işi olmayanların memleketlerine gitmemesi tavsiye edildi.
Devlet Başkanı Joko Widodo ise her yıl milyonlarca kişinin memleketine döneceği Ramazan Bayramı tatiline ilişkin dünkü açıklamasında, bu dönemde herhangi bir seyahat yasağı olmayacağını bildirmişti.
Salgının giderek artması üzerine salı günü ülke genelinde "kamu sağlığı acil durumu" ilan edilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.