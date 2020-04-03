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Dünya, Koronavirüs

Avustralya Başbakanı'ndan turist ve yabancı öğrencilere 'ülkelerinize dönün' çağrısı

Avustralya Başbakanı Morrison, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısının 28’e yükselmesinin ardından turistlere ve yabancı öğrencilere "ülkelerinize dönün" çağrısı yaptı.

Recep Şakar   | 03.04.2020
Avustralya Başbakanı'ndan turist ve yabancı öğrencilere 'ülkelerinize dönün' çağrısı Fotoğraf: James Ross - AA

Melbourne


KORONAVİRÜS HABERLERİ

 Avustralya Başbakanı Scott Morrison, başkent Canberra’daki kabine toplantısının ardından Kovid-19’un yayılmasının önüne geçmek için alınan yeni tedbirleri açıkladı.

Hükümet ve ülke olarak virüsü ortadan kaldırmak için verdikleri mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Morrison, Avustralya’daki turistler ve yabancı öğrencilere "ülkelerinize dönün" çağrısı yaptı.

Morrison, Kovid-19 salgını sırasında Avustralya’nın kendi vatandaşlarına odaklanması gerektiğini ve yabancılara bakamayacağını dile getirerek, "Avustralya’yı iyi zamanlarda ziyaret etmek ne kadar güzel olsa da böyle zamanlarda, bu ülkede ziyaretçiyseniz eve dönüş zamanınız geldi demektir. Avustralya'nın, sahip olduğu ekonomik desteği en üst düzeyde kullanmak için vatandaşlarına ve oturma izni olanlara odaklanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Başbakan, kritik becerilere sahip doktor ve hemşire gibi uluslararası ziyaretçilere istisna uygulanacağını aktardı.

Avustralya’da koronavirüs salgınının yayılmasına karşı önlemler kapsamında kapatılan iş yerlerinde işini kaybeden 500 binden fazla yabancı öğrenci bulunuyor.

Virüsün ilk görüldüğü ocak ayının sonundan bu yana Avustralya’da Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 28’e çıktı.

Öte yandan yaklaşık 275 bin kişiye yapılan testlerde 5 bin 350 kişinin virüse yakalandığı, bunlardan 520’sinin iyileştiği kaydedildi.

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