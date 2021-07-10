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Dünya

Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Sulawesi Adası açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ömer Faruk Yıldız   | 10.07.2021
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Kuala Lumpur

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumundan yapılan açıklamada, yerel saatle 07.43'te deniz yüzeyinin 23 kilometre derinliğinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, eyalete bağlı Malonguane kentinin 112 kilometre güneybatısı olduğu belirtildi.

Sarsıntının Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Talaud bölgesinde hissedildiği bildirildi.

Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

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