Endonezya acil yardım bekliyor

İSTANBUL

Kızılay, SESRIC, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İslam Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası Fonu (ISFD), Islamic Relief Worldwide Kuruluşu'nun organize ettiği "İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkelerinde İnsani Yardım Sorumluluğunu Arttırma Çalıştayı"na katılan Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen deprem ve sonrasında oluşan tsunami felaketine ilk müdahale eden ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirtti.

Dr. Kınık, Endonezya'da yaşanan deprem ve tsunami felaketi konusunda Türkiye'nin yardım faaliyetlerini AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye'nin bir buçuk asırlık bir sivil toplum kuruluşu olarak, dünyanın dört bir tarafında insani yardım faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Dr. Kınık, "En son Endonezya'nın Sulawesi Adasındaki deprem ve sonrasında oluşan tsunami felaketinde de ilk yardım gönderen ülke Türkiye oldu. Depremin hemen akabinde Kızılay afet ekiplerimiz bölgedeydi. Endonezya Kızılhaç'ı ile birlikte bölgedeki afete ilk müdahale çalışmalarına katıldılar. Şu anda Türkiye'den gönderdiğimiz bir takviye ekibimiz yolda. THY kargo uçağı ile gönderilecek malzemeler ilk olarak Makassar bölgesine ardından afet bölgesine sevk edilmesi planlanıyor. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, afet bölgesine uluslararası yardım sevkıyatı için onay verdiğini açıklamasının ardından Endonezya'ya gidecek ekip sayımızı ve yardım takviyesini arttırdık." dedi.

Özellikle tsunaminin yıktığı bölgelerde depremzedelerin barınma, su, gıda, sağlık ve hijyen malzemeleri ve çadıra çok ciddi ihtiyaç duyduğunu ifade eden Dr. Kınık, depremzedelerin bu ihtiyaçlarının Türk Kızılayı tarafından giderilmesi için yoğun çalışmaların devam ettiğini anlattı.

Dr. Kerem Kınık, Türkiye'den Endonezya'daki afetzedelere destek vermek isteyenlere yardım kampanyası başlatıldığını hatırlatarak, yardımda bulunmak isteyen vatandaşların "YARDIM" yazıp 2868'e SMS gönderebileceklerini kaydetti.

600 bin kişi yardım bekliyor

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen deprem ve tsunaminin ardından yaklaşık 600 bin kişinin yardım beklediği bildirildi.

Sulawesi'deki depremin ardından bölgeye yardım ulaştırmak için çalışmalarını başlatan Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfından (TDV) yetkililer altyapının büyük zarar görmesi nedeniyle bölgeye yardım malzemelerinin ulaştırılmasında güçlük çekildiğini söylüyor.

Bölgeye hareket eden Türk Kızılayı'nın Endonezya ekip başkanı Ali Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havalimanları ve limanların hasar görmesi nedeniyle yardımların kısmen afet bölgesine ulaştırıldığını aktardı.

Endonezya Kızılhaçı ile çalışmaların sürdürüldüğünü ifade eden Akgül, "Bu akşam afet bölgesine doğru yola çıkıyoruz. Doğrudan Palu'ya değil fakat Sulawesi Adası'ndaki en büyük şehirlerden biri Makassar'a uçacağız oradan askeri uçaklarla bölgeye ulaşmaya çalışacağız." dedi.

"Palu ve Dongala'ya henüz elektrik verilemiyor"

Özellikle Palu ve Dongala kentlerinde halkın içme suyu, elektrik, gıda ve barınma ihtiyaçlarının henüz karşılanmadığını ifade eden Akgül, "Altyapı çok büyük hasar görmüş durumda. Palu ve Dongala'ya henüz elektrik verilemiyor. Su ihtiyacı da çok büyük bir sıkıntı. Su tankerleriyle müdahale ediliyor ancak ulaşılabilen kişi sayısı çok az. Karşımızda yardım bekleyen yaklaşık 600 bin kişi var. Ülke coğrafyasının dağınık oluşu, adalar arası mesafenin uzak olması ve ulaşım yollarının büyük zarar görmesi yardımların ulaştırılmasının önünde en büyük engel ancak bir kaç gün içerisinde yavaş yavaş yardım akışının sağlanacağını umut ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'den yardım yüklü kargo uçağı bu akşam yola çıkıyor

Türkiye'den insani yardım yüklü bir kargo uçağının bu akşam hareket edeceği bilgisini veren Akgül, şöyle devam etti:

"Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan bir yardım paketi var. Bölge halkının acil ihtiyaçlarının karşılanacağı bir kargo uçağı Palu'ya gelmiş olacak. Ekiplerimiz de bu yardımları bir an evvel yardıma muhtaç insanlara ulaştırmaya çalışacak."

Türkiye Diyanet Vakfı Yurtdışı İnsani Yardım Uzmanı Abdullah Uçak da Güney Sulawesi'de olduklarını, afet bölgesine ulaşmakta güçlük çekildiğini ancak Palu kentindeki sahadaki görevlilerle koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Bölgede temel olarak gıda malzemesine ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Uçak, "Gıda malzemelerine çok ihtiyaç var çünkü gıda, hazır yiyecek anlamında eksiklikler var ve su sıkıntısı yaşanıyor. Bölgede enerji ve iletişim problemi de var. İnternet hatları çoğu zaman kesiliyor.’’ dedi.

Uçak, bölgedeki havaalanının da hasar gördüğünü ve bu nedenle yalnızca yardım uçaklarının iniş yapmasına izin verildiğini hatırlattı.

Bölgeye gönderilen yardım konvoylarının yağmalama olasılığına karşı askeri birlikler eşliğinde ulaştırıldığını belirten Uçak, "Bölgeye yardım malzemesi askeri konvoyla birlikte gidiyor. Yollarda münferit yağmalama olayları yaşanabiliyor. Bölgedeki insanlar marketlerde gıda malzemesi bulamayacaklarını düşünüyorlar bu nedenle tedirginler." diye konuştu.

"Geçici yardım merkezlerinde halka gıda yardımı yapılıyor"

Deprem bölgesinde insanların barınma ihtiyacının karşılanması için geçici yerleşim merkezlerinin kurulduğu yönünde bilgi olduğunu anlatan Uçak, "Afet bölgesinde insanların geçici barınabileceği merkezler var. Sulawesi Adası'nda insanların toplanıp kaldığı 24 tane geçici merkez olduğu ve buralarda halka gıda yardımı yapıldığı söyleniyor." açıklamasında bulundu.

65 bin 733 ev de hasar gördü

İHH'dan yapılan açıklamada, meydana gelen deprem ve tsunaminin ardından afetten en çok etkilenen şehir Palu'ya giden İHH Acil Yardım ekiplerinin, bölgede yardım dağıtımlarına devam ederken, birçok ihtiyacın giderilmeyi beklediği bildirildi.

Depremden, 18 milyon nüfusluk Sulawesi adasındaki Palu şehri ve Donggala Regency bölgesindeki 644 bin kişi etkilendi, bin 500'e yakın kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısının artmasından endişe edildiği ve 59 bin 400 kişinin ise güvenli alanlara göçmeyi başardığı kaydedildi.

Deprem bölgesindeki insanların tamamen dışarıdan gelecek yardımlara muhtaç olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölgede ayrıca 65 bin 733 ev de hasar gördü. Lojistik destek, koordinasyon sıkıntısından dolayı kısıtlı yapılabilmekte. Bu nedenle sadece güvenlik güçlerinin eşliğinde bölgeye intikal edilebiliyor. Elektriğin henüz verilememesinden dolayı insanlar petrol istasyonlarına akın etmiş durumda. Yakıt almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturuyor. Bölgedeki faaliyetlerini hızla sürdüren İHH ekibi ikinci etapta bin aileye 5 ton pirinç dağıtacak. Buna ek olarak da 300 aileye hijyen paketi ve içerisinde; pirinç, yumurta, sıvı yağ, şeker, bisküvi ve temiz içme suyu bulunan gıda paketi dağıtımında bulunacak. 3 günlük bir yolculuğun ardından bölgeye ulaşan İHH ekipleri, ilk etapta 2 bin mağdura gıda ve barınma malzemesi yardımında bulunmuştu. Hayırseverlerin destekleriyle İHH, bölgedeki faaliyetlerini kriz sonuna kadar sürdürecek."

Açıklamada, su tankı, battaniye, gıda paketi, çadır, hijyen paketi, çocuk paketi, kıyafet, içme suyu gibi acil ihtiyaçlar olduğu dile getirilerek, Endonezyalılara yardımda bulunmak isteyen bağışçıların, DEPREM yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 lira yardımda bulunabileceği ya da İHH’nın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla da yine DEPREM koduyla bu yardımlara destek olunabileceği belirtildi.