Türkiye, Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda deprem ve sonrasında oluşan tsunami felaketinin ardından ülkeye ekip gönderen ilk ülke oldu.

ANKARA

Türkiye, Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami felaketinin ardından buraya ekip gönderen ve ekibi orada çalışmalara başlayan ilk ülke oldu.

Merkezi başkent Jakarta'da bulunan Anadolu Ajansı Endonezce Servisi Müdürü Dandy Koswaraputra, basına yaptığı açıklamada, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Türk Kızılayınca Endonezya'ya gönderilen ekibin bölgeye ulaştığını kaydetti.

Koswaraputra, Türk Kızılayının yolladığı personelin Endonezya Kızıl Haç Örgütüyle bölgede çalışmaya başladığını söyledi.

Bazı bölgelere hala ulaşılamadı

Ülkede ölü sayısının artabileceğine işaret eden Koswaraputra, deprem ve tsunamiden etkilenen bazı bölgelere hala ulaşılamadığını ifade etti.

Su ve yiyecek ihtiyacı nedeniyle bazı dükkanların yağmaladığını belirten Koswaraputra, 16 bin kişinin geçici barınaklarında kaldığını dile getirdi.

Koswaraputra, depremzedelerin su, gıda, giysi, temizlik ve sağlık malzemeleri, çadır, doktor ve güvenliğe ihtiyacı olduğunu bildirdi.

Koswaraputra, Anadolu Ajansı olarak gazeteci, kameraman ve foto muhabirlerinin deprem bölgesindeki olayları takip etmeye devam ettiğini belirtti.

İHH ekipleri Endonezya'da yardıma başladı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfından yapılan açıklamaya göre, İHH, ilk etapta 2 bin kişiye acil yardım malzemesi ulaştırırken, aynı zamanda Türkiye’den bölgeye ulaşan ilk yardım kuruluşu oldu.

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı bin 500’e yaklaştı.



Bölgede elektrik ve internet hatlarındaki kesinti nedeniyle iletişimde problemler yaşanıyor. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı bin 400 kişilik arama kurtarma ekibiyle bölgede çalışma yürütüyor. Palu'da binlerce kişi yaralandı, birçok ev de büyük hasar gördü. Palu’daki Mutiara SIS Al-Jufrie Havalimanı'nın uçuş pistinin bir kısmı da depremde hasar görmüştü.

Yapılan çalışmaların ardından havaalanı, ticari uçuşlara yeniden açıldı. Diğer bölgelerdeki durumla birlikte çok daha büyük kayıpların yaşanabileceği ifade ediliyor. Bölgede çalışmaların hızlandırılabilmesi için 14 günlük olağanüstü hal ilan edildi.

2 bin mağdura acil yardım

Cuma günü Endonezya’yı vuran depremin ardından bazı bölgelerde tsunami oluştu. Hem deprem hem de tsunami etkisiyle şu ana kadar bin 500’e yakın kişi hayatını yitirdi. İHH İnsani Yardım Vakfı, haberi alır almaz kriz toplantısı yaparak ilk etapta 5 kişiden oluşan İHH acil yardım ekibini bölgeye gönderdi. İHH ekibi, çalışmaları koordine etmek üzere ulaşım şartlarının zor olmasından dolayı 3 günlük bir yolculuğun ardından bölgeye ulaştı. Ekipler, ilk etapta 2 bin kişiye gıda ve barınma malzemesi dağıttı.

Hayırseverlerin destekleriyle İHH, bölgedeki faaliyetlerini kriz sonuna kadar sürdürecek.

İHH aracılığıyla Endonezyalılara yardımda bulunmak isteyen bağışçılar, DEPREM yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabiliyor. Yine İHH’nın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla da yine DEPREM koduyla bu yardımlara destek olunabiliyor.

Hayatını kaybedenlerin sayısı bin 203'e çıktı

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısının bin 203'e çıktığını açıklamıştı.

Afetten etkilenen Donggala ve Palu kentlerindeki cezaevlerinden bin 425 mahkum firar etmişti.

Dongala bölgesinin 27 kilometre kuzeydoğusunda yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu.

Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3 ve 6,9 ile 7 büyüklüğünde depremler yaşanmış, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

Muhabir: Emel Öz Gözellik-Gülsüm İncekaya