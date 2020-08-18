Euro
8.80
Dolar
7.38
BIST 100
1,092.46
Altın
2,004.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Samsun'da bir tırın dorsesinde seyahat eden çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı.
logo
Dünya

Elektrik üretiminin durduğu Gazze'de insani kriz uyarısı

Filistin'deki Mizan İnsan Hakları Merkezi, "İsrail işgal makamlarının Gazze'deki 2 milyon Filistinliye karşı aldığı bir dizi cezai tedbir sebebiyle insani durum tehlikeli şekilde kötüye gidiyor." dedi.

Said İbicioğlu   | 18.08.2020
Elektrik üretiminin durduğu Gazze'de insani kriz uyarısı

Gazze

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı sıkılaştırması nedeniyle bölgedeki tek elektrik santralinde üretimin durması sonrası Mizan İnsan Hakları Merkezi insani kriz uyarısı yaptı.

Merkezden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail işgal makamlarının Gazze'deki 2 milyon Filistinliye karşı aldığı bir dizi cezai tedbir sebebiyle insani durum tehlikeli şekilde kötüye gidiyor." ifadeleri kullanıldı.

Santralin durması sonrası ortaya çıkan elektrik sıkıntısının, yaşamı olumsuz etkileyeceği ve Gazze Şeridi'ndeki sağlık hizmetleri ve temel hizmetlerdeki bozulmayı daha da kötüleştireceği vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma İsrail'in uygulamalarına son vermesi için baskı yapma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayırca, "İsrail'in giderek arttırdığı ihlalleler bedelini sivillerin hayatları ile ödediği yeni bir silahlı çatışmanın fitilini ateşleyebilir." ifadelerine yer verildi.

Gazze Şeridi'ndeki Elektrik Dağıtım Şirketinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukayı sıkılaştırması sebebiyle elektrik santraline yakıt temin edilemediği ve bu yüzden, normalde yüzde 75 kapasiteyle çalışan santralde üretimin tamamen durduğu belirtilmişti.

Gazze'deki elektrik krizi

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

Bölgenin tek elektrik santrali, gerekli yakıt sağlanamadığı için tam randımanlı çalıştırılamıyor.

Elektrik dağıtımını gerçekleştiren şirketin verilerine göre, Gazze Şeridi günlük 560 megavat elektriğe ihtiyaç duymasına rağmen bu miktarın sadece 205 megavatı temin edilebiliyor. Bu da endüstri gibi üretimin yapıldığı sektörler ile kamu hizmeti sunan hastaneler, belediyeler ve kamu binalarının yanı sıra halkı da doğrudan olumsuz etkiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 232 bin 913'e çıktı
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 173 bin 778'e yükseldi
Kovid-19 ile çocuklarda tip 1 diyabet gelişimi arasında bağlantı olabilir
Almanya’da Kovid-19 vaka sayısı 225 bini geçti
Sağlık Bakanlığında Kovid-19 tedbirleri artırıldı

Benzer haberler

Elektrik üretiminin durduğu Gazze'de insani kriz uyarısı

Elektrik üretiminin durduğu Gazze'de insani kriz uyarısı

Gazze'deki elektrik santralinde İsrail'in yakıt engeli nedeniyle üretim durdu

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Gazze'deki elektrik santralinde İsrail'in yakıt engeli nedeniyle üretim duracak

Gazze'deki elektrik santralinde İsrail'in yakıt engeli nedeniyle üretim duracak
İsrail Gazzeli balıkçıların avlanmasını yasakladı

İsrail Gazzeli balıkçıların avlanmasını yasakladı
İsrail Gazze'ye yönelik hava saldırılarını sürdürüyor

İsrail Gazze'ye yönelik hava saldırılarını sürdürüyor