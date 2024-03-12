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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Dünya Gıda Programı, Gazze şehrine haftalar sonra gıda dağıttı

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), İsrail'in saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik 20 Şubat'tan beri yapamadığı gıda dağıtımını bugün gerçekleştirdiğini bildirdi.

Barış Seçkin  | 12.03.2024 - Güncelleme : 12.03.2024
Dünya Gıda Programı, Gazze şehrine haftalar sonra gıda dağıttı

Roma

Merkezi Roma'da bulunan BM kuruluşunun X hesabından yapılan paylaşımda, "WFP, salı günü erken saatlerde Gazze şehrindeki 25 bin kişiye yetecek kadar gıda dağıtımı yaptı. Bu, 20 Şubat'tan bu yana kuzeye giden ilk başarılı konvoy." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, bu tür yardımların artarak devam etmesi gerekliliği vurgulanarak, "Gazze'nin kuzeyindeki insanlar kıtlığın eşiğindeyken her gün teslimat yapmaya ve doğrudan kuzeye giriş yapabilecek noktalara ihtiyacımız var." değerlendirmesine yer verildi.

20 Şubat'ta güvenli koşullar oluşana kadar Gazze'nin kuzeyine yardımlarını durdurduğunu açıklayan WFP, 5 Mart'ta bu yardımlara yeniden başladığını duyurmuş ancak İsrail ordusunun engellemeleri yüzünden aksaklıklarla karşılaşıldığını ayrıca, konvoyun çaresiz kalabalık tarafından yağmalandığını bildirmişti.

WFP İcra Direktörü Cindy McCain de 11 Mart'ta yaptığı açıklamada, Gazze'ye her gün 300 tırın girmesi gerektiğini belirterek, "Gazze Şeridi’ndeki insani koşullardan endişe duyuyoruz. Gazze'de açlığı önlemek için zaman daralıyor. Gazze'deki insanlar açlar, artık bekleyemezler ve onları hayal kırıklığına uğratmamalıyız." ifadesini kullanmıştı.

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