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Dünya

Ekvador'da sellerden 15 bin kişi etkilendi

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, şiddetli yağışların yol açtığı sellerden 15 bin kişinin etkilendiği bildirildi.

Sinan Doğan  | 07.06.2023 - Güncelleme : 07.06.2023
Ekvador'da sellerden 15 bin kişi etkilendi

Bogota

Ekvador basınında çıkan habere göre, ülkenin kuzeybatısındaki Esmeral'da kentinde yoğun yağışlar sele neden oldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, sellerden 15 bin ailenin etkilendiği, 842 kişinin geçici barınaklara alındığı, 1467 kişinin ise sivil savunma ekipleri tarafından kurtarıldığı belirtildi.

Şiddetli yağışlardan şu ana kadar 2 bin 895 evin zarar gördüğü ifade edilen açıklamada, 1 aylık yağışın 12 saatte düştüğü kaydedildi.

Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği, bazı bölgelere ise elektrik ve içme suyu hizmetinin sağlanamadığı bildirildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, mahalle ve sokakların sular altında kaldığı görülüyor.

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