Dolar
17.91
Euro
18.42
Altın
1,785.39
ETH/USDT
1,903.30
BTC/USDT
24,585.00
BIST 100
2,829.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Ekvador'da "Bağımsızlık Günü" törenle kutlandı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 10 Ağustos Bağımsızlık Günü'nün 213'üncü yılı kutlamaları yapıldı.

Sinan Doğan   | 11.08.2022
Ekvador'da "Bağımsızlık Günü" törenle kutlandı Fotoğraf: Ana Vega/AA

Bogota

Kutlamalar kapsamında Başkent Kito'daki tarihi Bağımsızlık Meydanı'nda gerçekleştirilen askeri geçiş töreninde Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso, Savunma Bakanı Luis Lara ve kabinenin diğer üyeleri hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Lasso, geçit töreni öncesi terfi alan generalleri kutlayarak madalyalarını takdim etti.

Lasso, burada yaptığı konuşmada, bugünün özel bir anlam taşıdığını belirterek, "Ekvatorluların, özgürlüğümüz ve bağımsızlığımız için başlattıkları bu savaş, kahramanlarımızı hatırlamamız için özel bir gündür." ifadesini kullandı.

General Antonio Jose de Sucre liderliğindeki isyancı kuvvetler, yaklaşık 200 yıl önce ülkenin kurtuluş savaşı olarak bilinen Pichincha Savaşı'nda, İspanyol yanlılarını mağlup ederek bağımsızlık savaşının fitilini yakmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uşak'ta yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı, 1 kişi öldü, 43 kişi yaralandı
Gürcistan'a açılan Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısında tır kuyruğu
İSKİ kazısında su borusu patlayınca ev ve iş yerlerini su bastı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı
Meteorolojiden güneybatı kesimler için gök gürültülü sağanak uyarısı

Benzer haberler

Ekvador'da "Bağımsızlık Günü" törenle kutlandı

Ekvador'da "Bağımsızlık Günü" törenle kutlandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet