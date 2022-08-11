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Dünya

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 nedeniyle can kayıpları artmaya devam ediyor

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ederken, son 24 saatte Brezilya'da 255, Meksika'da 88, Peru'da 29, Şili'de 5 ve Guatemala'da 13 kişi hayatını kaybetti.

Sinan Doğan   | 11.08.2022
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 nedeniyle can kayıpları artmaya devam ediyor

Bogota

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 255 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 680 bin 786'ya yükseldi. 30 bin 935 yeni vakanın görüldüğü ülkede vaka sayısı 34 milyon 96 bin 935'e çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 88 kişi yaşamını yitirdi, 14 bin 841 yeni vaka tespit edildi.

Salgında can kaybı sayısı 328 bin 525, vaka 6 milyon 890 bin 549, iyileşenlerin sayısı 6 milyon 87 bin 871 olarak kayıtlara geçti.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 29 kişi öldü ve 6 bin 967 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 980 bin 850'ye, can kaybı 214 bin 739'a, iyileşenler ise 3 milyon 875 bin 611'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 5 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 59 bin 845'e çıktı.

Vaka sayısı 11 bin 91 artışla 4 milyon 331 bin 416, iyileşenler de 4 milyon 225 bin 466 olarak kayıtlara geçti.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 13 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgında ölenler 19 bin 153'e, vaka sayısı 3 bin 194 artışla 1 milyon 63 bin 908'e ulaştı.

Virüs tespit edilen 1 milyon 11 bin 911 kişi sağlığına kavuştu.

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