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Dünya

Ekvador’da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Ekvador'un Balao şehrinin 6 kilometre kuzeydoğusunda yerel saatle 12.12’de 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Şeyma Uzundere  | 18.03.2023 - Güncelleme : 18.03.2023
Ekvador’da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara

Deprem 65,7 kilometre derinlikte oluştu.

BNO News'e göre, Pasifik Tsunami Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, deprem sonrası tsunami tehdidinin olmadığı belirtildi.

Depremin komşu ülke Peru'da da hissedildiği kaydedilirken, yaralı veya ölü bilgisi paylaşılmadı.

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