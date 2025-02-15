Dolar
36.24
Euro
38.01
Altın
2,883.28
ETH/USDT
2,710.30
BTC/USDT
97,570.00
BIST 100
9,877.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda konuşuyor
logo
Dünya

Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik nedeniyle Niyoz Adası'nda olağanüstü hal ilan edildi

Ege Denizi'nde son haftalarda yoğunlaşan sismik hareketlilik nedeniyle Yunanistan'ın Niyoz Adası'nda da olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi.

Derya Gülnaz Özcan  | 15.02.2025 - Güncelleme : 15.02.2025
Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik nedeniyle Niyoz Adası'nda olağanüstü hal ilan edildi

Atina

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreteri Vasilis Papayeorgiu'nun kararıyla Niyoz Adası da olağanüstü hal ilan edilen adalar arasına katıldı.

Adadaki olağanüstü hal durumu, 14 Mart'a kadar sürecek.

Yamurgi ve Anafiya adalarında bu hafta, Santorini Adası'nda da geçen hafta olağanüstü hal ilan edilmişti.

Ege Denizi'nde son haftalarda yoğunlaşan sismik hareketlilik nedeniyle Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya adalarında eğitime 17 Şubat'a kadar ara verilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli İrade Platformundan TÜSİAD'a eleştiri
Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Yağışlar Trakya'daki barajların doluluk oranlarını arttırdı
Yönetmeliğe uygun inşa edilen binalarda yangın riski azalıyor
Palandöken Dağı'ndan düşen çığın bir kısmı kayak merkezinin kuzey pistine aktı

Benzer haberler

Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik nedeniyle Niyoz Adası'nda olağanüstü hal ilan edildi

Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik nedeniyle Niyoz Adası'nda olağanüstü hal ilan edildi

Ege'deki Mikonos Adası'nda deniz suyu çekildi

Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliği, Yamurgi Adası'nda olağanüstü hal ilan etti

Yunanistan'ın yeni cumhurbaşkanı, parlamentoda 4. tur oylamada seçilen Konstantinos Tasulas oldu

Yunanistan'ın yeni cumhurbaşkanı, parlamentoda 4. tur oylamada seçilen Konstantinos Tasulas oldu
Yunan basınına göre Macron'dan Türkiye'ye Meteor satılmamasını isteyen Miçotakis ret cevabı aldı

Yunan basınına göre Macron'dan Türkiye'ye Meteor satılmamasını isteyen Miçotakis ret cevabı aldı

Londra Enerji Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Öğütçü'ye göre "enerji", barış için önemli bir köprü olabilir

Londra Enerji Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Öğütçü'ye göre "enerji", barış için önemli bir köprü olabilir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet