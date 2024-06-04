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Dünya

ECOWAS'dan üye ülkelerdeki mülteciler ve yerinden edilmiş kişilere 9 milyon dolar destek

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), üye ülkelerdeki mültecilere ve ülke içinde yerinden edilmiş kişiler için 9 milyon dolar tahsis etti.

Adam Abu-bashal  | 04.06.2024 - Güncelleme : 04.06.2024
ECOWAS'dan üye ülkelerdeki mülteciler ve yerinden edilmiş kişilere 9 milyon dolar destek

Abuja

Ulusal basındaki haberlere göre, ECOWAS ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) işbirliğinde Nijerya'nın Rivers eyaletinin başkenti Port Harcourt'ta 2024 ECOWAS Büyükelçileri toplantısı düzenlendi.

Nijerya'nın ECOWAS Daimi Temsilcisi ve ECOWAS Arabuluculuk ve Güvenlik Konseyi Başkanı Musa Nuhu, toplantıda yaptığı konuşmada, Batı Afrika bölgesinde şiddet, siyasi istikrarsızlık ve iklim değişikliğinin neden olduğu zorunlu yer değiştirmelerin ele alınması gerektiğini vurguladı.

Topluluğun, üye ülkelerdeki mültecilere ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilere yardım için 9 milyon dolar ayırdığını belirten Nuhu, bu fonun, söz konusu kişilere yönelik korumanın arttırılması için kullanılacağını söyledi.

Toplantıda ayrıca Mali, Nijer ve Burkina Faso'nun kısa süre önce Sahel Devletleri İttifakı'na (AES) katılmaları ve ECOWAS'tan çekilmeleri konusu ele alındı. Bu durum, söz konusu ülkelerin çok sayıda mülteci ve yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapması nedeniyle zorluklara yol açıyor.

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