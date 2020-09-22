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Dünya, Ekonomi

ECB sürdürülebilirlikle bağlantılı tahvilleri teminat olarak kabul edecek

1 Ocak 2021’den itibaren geçerli olmak üzere AB’nin veya BM’nin iklim ve çevre ile ilgili sürdürebilirlik performans hedefiyle bağlantılı tahvilleri teminat olarak kabul edeceği belirtildi.

Bahattin Gönültaş   | 22.09.2020
ECB sürdürülebilirlikle bağlantılı tahvilleri teminat olarak kabul edecek

Berlin

Avrupa Merkez Bankası (ECB), gelecek yıldan itibaren sürdürülebilirlik performansına dayalı tahvilleri teminat olarak kabul edeceğini bildirdi.

ECB’den yapılan açıklamada, bankanın, 1 Ocak 2021’den itibaren geçerli olmak üzere AB’nin veya BM’nin iklim ve çevre ile ilgili sürdürebilirlik performans hedefiyle bağlantılı tahvilleri teminat olarak kabul edeceği belirtildi.

ECB’nin açıklamasında, ECB'nin martta başlattığı Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) ve Varlık Alım Programı (APP) kapsamında sürdürülebilirlik performansına dayalı tahvilleri alabileceğine işaret edildi.


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