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Dünya

Cezayir'den Fransız medyasına 'belgesel' tepkisi

Cezayir Enformasyon Bakanlığı Fransız medyasının Cezayir'in imajını bozmaya çalıştığını belirterek M6 televizyonunda yayınlanan belgesele tepki gösterdi.

Abderrazak Boulkemh,Çağrı Koşak   | 22.09.2020
Cezayir'den Fransız medyasına 'belgesel' tepkisi

Cezayir

Cezayir Enformasyon Bakanlığı ülkede anayasa değişiklik referandumu yaklaşırken Fransız medyasının "ülkenin imajını bozmaya ve devlet ile halk arasındaki uyuma zarar vermeye çalıştığı" yönünde açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fransa'da yayın yapan M6 televizyon kanalında 20 Eylül'de yayınlanan "Cezayir tüm devrimlerin ülkesi" adlı belgesele tepki gösterildi.

Belgeselde, iki genç kız ve bir adamın gözünden ülkenin toplumsal, ekonomik ve siyasi durumu, kadınların özgürlük talebi ve adamın İslam devleti kurma hayali yansıtılarak 2019'daki halk hareketleri anlatılıyor.

"Cezayir halkını yıldırmaya çalışıyorlar"

Açıklamada, "Cezayir için önemli bir seçimin (referandum) tarihi yaklaşırken, Fransız medya organları hazırladıkları dosyalar ve yayınlarıyla Cezayir halkını yıldırmaya çalışan alçak emeller gütmektedir." ifadelerine yer verildi.

Eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın istifasıyla sonuçlanan 2019 yılındaki gösterilerin yanlış aksettirildiğinin belirtildiği açıklamada, Cezayir'de çekim yapan ekibin lisanslarının sahte olduğu ifade edildi.

"Fransız medyası bir plan dahilinde hareket ediyor"

Söz konusu yayınların "Cezayir'in imajını zedelemeyi ve Cezayir halkının kurumlarına olan güvenini baltalamayı amaçladığı" vurgulanan açıklamada, medya organlarının bir plan dahilinde hareket ettiklerine işaret edildi.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı 24 Ağustos'ta, Anayasa değişikliği referandumunun, Cezayir Bağımsızlık Savaşı'nın yıl dönümü olan 1 Kasım'da yapılacağını duyurmuştu.

Fransa'ya karşı verdiği Bağımsızlık Savaşı'nda 1 milyon kişinin hayatını kaybettiği Cezayir, sömürge suçlarından ötürü Fransa'dan yıllardır tanınma, özür ve tazminat talep ediyor.

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