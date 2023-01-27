Dolar
18.81
Euro
20.45
Altın
1,928.13
ETH/USDT
1,589.60
BTC/USDT
23,042.00
BIST 100
5,206.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gübretaş Maden Yatırımları AŞ Söğüt Altın Madeni Tesis Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni'nin ardından tesiste incelemelerde bulundu.
logo
Dünya

Düsseldorf Havalimanı'ndaki bir günlük grev nedeniyle uçuşların üçte biri iptal oldu

Almanya'nın Düsseldorf Havalimanı'nda bagaj ve uçak taşıma şirketi çalışanlarının bir günlük uyarı grevi nedeniyle seferlerin yaklaşık üçte biri iptal edildi, bazı uçuşlarda gecikmeler yaşandı.

Mesut Zeyrek   | 27.01.2023
Düsseldorf Havalimanı'ndaki bir günlük grev nedeniyle uçuşların üçte biri iptal oldu

Düsseldorf

Greve giden bagaj ve uçak taşıma şirketi Aviapartner'in 700 çalışanını temsil eden Verdi sendikası, bu sabaha karşı 03.30'da başlayıp ve cumartesi 00.30'da sona ermesi planlanan iş bırakma eylemine, tüm işçileri davet etti.

Sendikadan yapılan açıklamada, grev nedeniyle bugün Almanya'nın en büyük üçüncü havalimanı olan Düsseldorf'ta planlanan 290 uçuştan 101'inin iptal edildiği, ayrıca bazı uçuşlarda gecikmeler yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, yolcular iptal edilen uçuşlarla ilgili daha öncen bilgilendirildiği için terminaldeki durumun sakin olduğu kaydedildi.

Greve katılım oranının sabah saatleri itibarıyla yaklaşık yüzde 90 olduğu belirtilen açıklamada, Aviapartner şirketinin havalimanındaki toplam iş hacminin yüzde 75'ini karşıladığı ifade edildi.

Grevin nedeni

Grev nedeni olarak havalimanının yeni bir şirketle iş sözleşmesi imzalaması, dolayısıyla söz konusu eski şirketin 700 çalışanının işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalması gösterildi.

Şirket iş kaybı tehdidiyle karşı karşıya olan işçiler için hazırlanması önerilen ve kıdem tazminatını da içeren bir sosyal planı reddediyor.

Havalimanıyla yeni iş sözleşmesi imzalayan Wingas şirketi, hizmet vermeye başlayacağı 1 Nisan'dan itibaren aldıkları iş ruhsatının gereklerini yerine getirebilmek için hazırlıklarını sürdürdüklerini açıkladı.

Berlin-Brandenburg Havalimanı’nda da 25 Ocak'ta yer ve güvenlik hizmetleri personelinin uyarı grevi sebebiyle yolcu trafiği durma noktasına gelmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verilmesini lanetledi
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına yönelik protestolar sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine saldırıyı kınadı
Meteorolojiden 14 il için kuvvetli kar uyarısı
Kazım Karabekir'i kızı Timsal Karabekir'den dinledik

Benzer haberler

Düsseldorf Havalimanı'ndaki bir günlük grev nedeniyle uçuşların üçte biri iptal oldu

Düsseldorf Havalimanı'ndaki bir günlük grev nedeniyle uçuşların üçte biri iptal oldu

Almanya'nın büyük şirketleri, Batı'nın yaptırımlarına rağmen Rusya'da iş yapmaya devam ediyor

"Almanya'da çocuk ve genç yoksulluğu" araştırması

Batı'nın tank koalisyonu Ukrayna'daki bahar savaşına hazırlanıyor

Batı'nın tank koalisyonu Ukrayna'daki bahar savaşına hazırlanıyor

3 SORUDA - Almanya'nın Ukrayna'ya tank sevkiyatı

3 SORUDA - Almanya'nın Ukrayna'ya tank sevkiyatı
Zelenskiy: Bugün Ukrayna için son derece sevindirici haberlerin günü. Bir tank koalisyonu var

Zelenskiy: Bugün Ukrayna için son derece sevindirici haberlerin günü. Bir tank koalisyonu var
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet