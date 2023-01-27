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Dünya

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Afganistan'da protesto edildi

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması, Afganistan'ın çeşitli vilayetlerinde protesto edildi.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 27.01.2023
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Afganistan'da protesto edildi

Afghanistan

İsveç'te, aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına tepkiler sürüyor.

Afganistan'ın batısındaki Herat, Badgis, Gor, kuzeyindeki Belh gibi vilayetlerde şehir merkezlerinde toplanan binlerce Afgan, Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti.

ABD ve İsveç aleyhine tezahüratta bulunan bazı göstericiler, İsveç bayrağını ateşe verdi.

Herat'ın merkezindeki Farhang kavşağına toplanan kalabalık "Yaşasın İslam", "Kur'an bizim kalbimizdir" ve "Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan kişi yargılanmalı" sloganları attı.

AA muhabirine konuşan göstericilerden Gulam Mahbub, Kur'an-ı Kerim için canlarını verebileceklerini, Müslüman ülkelerdeki İsveç büyükelçiliklerinin kapatılmasını istediklerini söyledi.

Nasir Ahmad adlı gösterici de "Müslüman ülkelerin böyle bir dönemde birlik içinde olması ve hepsinin de tek bir sesle Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan kişinin yargılanmasını istemesi gerek." dedi.

Gösteriye katılan Muhammed Merdan ise Kur'an-ı Kerim'in Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu ve kimsenin bu kutsal kitaba saygısızlık yapmasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

Öte yandan 25 Ocak'ta da Afganistan'ın Host, Zabul, Kunduz, Kandahar, Paktika ve Nangerhar vilayetlerinde İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması protesto edilmişti.

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