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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Polonya Başbakanı Morawiecki, Ukrayna'ya yardımların devam edeceğini söyledi

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin Ukrayna'ya 60 tank daha gönderme kararı almasının ardından teşekkür eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e Kiev'e yardımların devam edeceği yanıtını verdi.

Murat Temizer   | 27.01.2023
Polonya Başbakanı Morawiecki, Ukrayna'ya yardımların devam edeceğini söyledi

Varşova

Morawiecki, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Ukrayna ile birlik olmayı sürdüreceklerini belirtti.

Ukrayna ve Polonya halklarının bu savaşta kazanılanları yıllar sonra hatırlayacağını vurgulayan Morawiecki, "Bu, Polonya'nın Ukrayna'ya yaptığı yardımların sonuncusu değil. Desteğimizi tek bir şey sonlandırabilir; zafer." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Twitter hesabından Morawiecki ve Polonya'ya teşekkür ederek, "160 yıl önceki gibi bir aradayız ama bu sefer düşmanın hiç şansı yok. Birlikte kazanacağız." mesajını paylaşmıştı.

Morawiecki, Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal'ın teşekkür mesajına da "Bu savaşı tek başına tanklar kazanamayacak. Savaş, her zaman yardım edeceğimiz Ukrayna halkının cesareti ve fedakarlığı ile kazanılacak." yanıtını verdi.

Fransız LCI televizyonuna konuşan Morawiecki, "Ukrayna'ya şimdiye kadar 250 tank gönderdik. Ayrıca önümüzdeki haftalarda en gelişmiş tanklarımızdan 60'ını daha göndereceğiz. Ek olarak 14 Leopard tankı teslim edeceğiz. Yani bu sayı 300'e ulaşacak." ifadelerine yer vermişti.

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