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Dünya

Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 543 bini aştı

Dünyada, Kovid-19 tespit edildikten sonra iyileşenlerin sayısı 543 binin üzerine çıktı.

Zehra Ulucak   | 16.04.2020
Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 543 bini aştı Endonezya'nın Depok kentinde Yaya, Tio ve Ray isimli sanatçıların yaptığı koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili duvar resimleri ilgi gördü. Bazı duvar resimlerinde salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür yazısı yazıldı.

Ankara

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada 543 bin 280 kişi virüsü yenmeyi başardı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İyileşenlerin sayısının en fazla görüldüğü Çin'de, Kovid-19'a yakalanan 77 bin 892 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'den sonra en fazla hastanın iyileştiği ülkeler, sırasıyla Almanya (77 bin), İspanya (74 bin 797), ABD (57 bin 189), İran (52 bin 229), İtalya (40 bin 164) ve Fransa (30 bin 955) oldu.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 145 bin 512'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 143 bin 308 kişi hayatını kaybetti. Halen tedavi gören 1 milyon 458 bin 924 aktif enfekte vaka bulunuyor.

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