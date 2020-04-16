Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 543 bini aştı
Dünyada, Kovid-19 tespit edildikten sonra iyileşenlerin sayısı 543 binin üzerine çıktı.
Ankara
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada 543 bin 280 kişi virüsü yenmeyi başardı.
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İyileşenlerin sayısının en fazla görüldüğü Çin'de, Kovid-19'a yakalanan 77 bin 892 kişi sağlığına kavuştu.
Çin'den sonra en fazla hastanın iyileştiği ülkeler, sırasıyla Almanya (77 bin), İspanya (74 bin 797), ABD (57 bin 189), İran (52 bin 229), İtalya (40 bin 164) ve Fransa (30 bin 955) oldu.
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 145 bin 512'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 143 bin 308 kişi hayatını kaybetti. Halen tedavi gören 1 milyon 458 bin 924 aktif enfekte vaka bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.