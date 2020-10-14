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Dünya, Koronavirüs

Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 29 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 29 milyonu aştı.

Emre Aytekin   | 14.10.2020
Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 29 milyonu geçti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki son bilgilere göre, dünyada virüs bulaşan 29 milyon 31 kişi iyileşti.

En fazla hastanın iyileştiği ilk 5 ülke, Hindistan (6 milyon 376 bin 863), ABD (5 milyon 239 bin 359), Brezilya (4 milyon 526 bin 975), Rusya (1 milyon 39 bin 705) ve Kolombiya (806 bin 703) olarak sıralandı.

Türkiye'de de Kovid-19 tespit edilen 298 bin 368 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 38 milyon 594 bin 617'ye ulaşırken, 1 milyon 93 bin 981 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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